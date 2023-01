Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Stephanie Siguenzas liv er endnu en gang vendt på hovedet.

Men som man også så, da hun delte ud af de første 18 år af sin tumultariske opvækst i 'Årgang 0', så er Stephanie Siguenza typen, der står imod og kommer ud stærkere.

Senest hun måtte demonstrere de evner, var da hun for nylig skulle bisætte sin svigermor, den hjertesyge Annisette Henckel, som gik bort, efter hun faldt om med hjertestop under tv-optagelserne til TV 2-showet 'De største øjeblikke'.

Her var den 22-årige Stephanie Siguenza med til at planlægge bisættelsen.

Stephanie Siguenzas svigermor Annisette Henckel, som her står bag 'Årgang 0'-deltageren til lanceringen af hendes selvbiografi, har været en stor støtte. Foto: STUB, MICHAEL Vis mere Stephanie Siguenzas svigermor Annisette Henckel, som her står bag 'Årgang 0'-deltageren til lanceringen af hendes selvbiografi, har været en stor støtte. Foto: STUB, MICHAEL

»Det gjorde vi ligesom alle sammen i familien. Vi har været rigtig gode til at gøre det sammen og snakke om tingene og stå sammen. Vi fordelte det, og fordi jeg kendte Annisette på det kreative plan, så stod jeg for blomster,« eksemplificerer Stephanie Siguenza, da B.T. møder hende på den røde løber ved Reality Awards.

For 'Årgang 0'-stjernen havde et meget nært forhold til sin svigermor, som hun og ægtemanden, Jeff Henckel, boede sammen med i flere år.

»Annisette har jo fået to drenge, den ene som jo er min mand, så hun var super glad for, at der kom en pige i huset, som hun kunne lave alle de her hyggelige tøseting med,« fortæller Stephanie Siguenza og smiler.

»Så vi har haft masser af aftener nede i stuen, hvor vi har strikket og hæklet og set film sammen og haft mange snakke til langt ud på natten, vi har kørt ture sammen – blomsterbinderi har vi også haft sammen. Så vi har haft et tæt og specielt forhold gennem mange år.«

Stephanie Siguenza er kendt fra 'Årgang 0', hvor TV 2-seerne kunne følge hendes opvækst. Foto: Stine Tidsvilde Vis mere Stephanie Siguenza er kendt fra 'Årgang 0', hvor TV 2-seerne kunne følge hendes opvækst. Foto: Stine Tidsvilde

Derfor var det selvsagt en livsomvæltning, da Annisette Henckel gik bort.

Ikke mindst fik det Stephanie Sigenuza til at indse, at hun var på det forkerte spor.

»Det gik det op for mig, at jeg skal ikke bruge tre timer på transport hver evig eneste dag frem og tilbage på et studie, som jeg helt inderst inde faktisk ikke føler er helt rigtigt,« fortæller Stephanie Siguenza, som har droppet ud af lærerstudiet.

»Tre timer er altså mange værdifulde timer, som man kan bruge med familien i stedet.«

Derfor skal hun nu i stedet læse til sygeplejerske – ligesom sin afdøde svigermor og sin egen mor.

Og trods de store skift begynder der igen her tre uger efter tabet af Annisette at tegne sig en hverdag igen.

»Det går okay alt taget i betragtning. Vi er begyndt at prøve at få en hverdag op at køre igen stille og roligt. Vi har fået styr på det praktiske, der har jo været bisættelse og det hele, så det er super dejligt, at man kan slappe af på den front,« fortæller Stephanie Siguenza.

»Jeg er meget sådan praktisk orienteret, så jeg sørger bare for, at det hele kører. Det går, vi får det til at fungere.«