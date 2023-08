The Police, Barry White, Joe Cocker, Caroline King og mange, mange flere.

Disse kunstnere har ikke blot deres mange hits til fælles. De har også alle været i stald hos pladeselskabet A&M Records, som blev skabt af Jerry Moss og Herb Alpert.

Nu er førstnævnte død i en alder af 88 år.

Det bekræfter hans familie til AP.

»De laver dem ikke som ham mere. Vi vil savne at have samtaler med ham om alt mellem himmel og jord og glimtet i hans øjne, når han nærmede sig øjeblikket for det næste eventyr,« skriver de.

A&M records blev skabt i 1962 og blev solgt til Polygram i 1989. De to fortsatte dog med at drive det frem til 1993, hvor de ragede uklar med Polygram.

Fem år senere sagsøgte de Polygram i en sag, som endte med forlig på 200 millioner dollar.

Jerry Moss døde onsdag i sit hjem i Bel Air, Californien. Han efterlader sig sin anden kone, Tina Morse, og tre børn.

I 2006 blev han sammen med Herb Alpert optaget i rockens hall of fame.