Fans af filmikonet Jackie Chan kan ånde lettet op, for skuespilleren har manet bekymringer om sit helbred i jorden.

Et billede af en tilsyneladende meget gammel Jackie Chan med gråhvidt hår og skæg er nemlig delt ude af kontekst.

Det havde ellers fået fans og venner af Jackie Chan, der søndag fyldte 70 år, til at bekymre sig om hans helbred, skriver Sky News og Rolling Stone.

Men der var en særlig årsag til det gråhvide udseende, fortæller han nu til sine mere end seks millioner følgere på Instagram. Du kan se det omtalte billede nederst i artiklen.

»For ikke så længe siden så mange af mine venner et billede af mig på internettet, og de blev alle bekymret for mit helbred,« skriver filmstjernen.

»Jeg vil bare bruge denne mulighed til at lade alle vide, at de ikke skal bekymre sig. Det er bare karakteren i min seneste film. Rollen kræver, at jeg har hvidt hår, hvidt skæg og ser gammel ud,« fortsætter Jackie Chan.

Meldingen kommer netop i forbindelse med hans 70-års fødselsdag, hvor han har delt en række billeder fra sin ikoniske filmkarriere.

»I årenes løb har jeg altid været villig til at prøve nye ting til en film, uanset om det er et udfordrende stunt eller et banebrydende udseende til en rolle.«

Jackie Chan er blandt andet kendt for filmene Rush Hour, Shanghai Noon, Jorden rundt i 80 dage, The Karate Kid og Kong Fu Panda.