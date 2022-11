Lyt til artiklen

En noget usædvanlig og skandaløs afslutning fandt sted i onsdagens EM-kamp mellem håndboldkvinderne fra Spanien og Tyskland.

Spanien var foran 23-20 i sidste minut og dermed sikker på avancement fra det indledende gruppespil. Men for at få to point med videre var Spanien afhængig af, at tyskerne også kom med videre til mellemrunden frem for Polen, som tidligere på aftenen havde tabt til Montenegro.

Det skyldes, at et hold tager de point med videre, som det optjener i kampe mod de andre hold, der går videre til turneringens næste led.

Det førte til nogle bemærkelsesværdige scener onsdag aften.

Efter en tysk angrebsfejl hamrede spanske Jennifer Bermejo bolden langt over mål dybt fra egen banehalvdel.

Tyskerne løb hurtigt ned og scorede, og det fik spanieren Paula Argos til at strække armene over hovedet og tilsyneladende juble inde på banen.

På kampens sidste angreb undlod spanierne at afslutte, og tiden løb ud til en spansk sejr på 23-21.

Resultatet betød, at Tyskland gik videre på en bedre målscore i det indbyrdes regnskab mellem de tre hold, mens Polen er færdig i turneringen. Spanien gik videre med to point som nummer to i gruppen efter Montenegro.

Efterfølgende er der polske medier da også gået amok over kampens afslutning, som de kalder for en skandale.

Blandt andet skriver medier Przeglad Sportowy:

»Det er usmageligt, at det polske hold bliver sendt ud af EM på denne måde.«

Det samme gør sig gældende hos Interia Sport, der påstår, at spanierne ikke havde nogle intentioner om at komme til afslutning til sidst i kampen.

»Selvom det er svært at tro, var det præcis, hvad der skete under de vilde omstændigheder,« lyder det.

I mellemrunden bliver holdene parret med de tre hold, der gik videre fra gruppe C. Det drejer sig om Frankrig, Holland og Rumænien.

Danmark befinder sig ligesom Norge, Sverige, Kroatien, Slovenien og Ungarn i den anden gruppe i mellemrunden.