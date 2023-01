Lyt til artiklen

Den kendte kaffekæde Starbucks har indkasseret en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Det sker, efter at Fødevarestyrelsen for anden gang på blot en måned har konstateret problemer med hygiejnen på Starbucks på Store Torv i Aarhus Centrum.

»Personalet kan ikke svare på, hvor de selv vasker deres hænder,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport fra besøget, der fandt sted 6. januar.

Styrelsen konstaterede hertil, at der ikke var en hygiejnisk vask til håndvask med rindende koldt og varmt vand, papir og sæbe.

»I forområde er to vaske, den ene er spærret af skilt og emballage, her er ikke papir ved vasken, den anden er uden papir og sæbe, og der er tilkoblet en vandslange, der ligger ned i vasken,« står der i kontrolrapporten.

»I baglokale ses vask med opvask og produktrester i vasken og ved afløb i vasken,« står der yderligere.

Det er ikke første gang, at den aarhusianske Starbucks bøvler med håndvask-faciliteterne.

Det samme var tilfældet under et kontrolbesøg i december, hvor Fødevarestyrelsen også konstaterede problemer med rengøringen. Det resulterede i en indskærpelse, som er det samme som en mellemglad smiley.

Pernille Bonne Neisig, der er kommunikationschef i Salling Group, som driver Starbucks i Danmark, har flere forklaringer på forholdene.

»Den omtalte vask var ved kontrolbesøget allerede repareret og fuldt funktionsdygtigt, men der manglede på det pågældende tidspunkt papir ved vasken, ligesom det er korrekt, at der stod et reklameskilt og blokerede for den anden håndvask – begge forhold er der selvfølgelig hurtigt rettet op på,« skriver hun i en mail til B.T. og fortsætter:

»Butikken har altså to fuldt funktionelle håndvaske, som er dem, personalet bruger. I forhold til vasken ved disken, som tilsynsførende henviser til, så er denne ikke en håndvask, men en produktionsvask, som bruges til for eksempel at skylle kopper medvidere, inden de vaskes.«