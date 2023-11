Der er kø ved udgangen på boligmarkedet i bestemte områder af landet.

Det vurderer chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, på baggrund af nye tal fra Boligsiden.dk.

Udviklingen skyldes, ifølge chefanalytikeren, de foreløbige ejendomsvurderinger, som blev offentliggjort tilbage i september.

»De har skabt stor synlighed om, hvor i landet boligskatterne forventes at stige. Nogle boligejere frygter, at deres bolig falder i værdi efter årsskiftet, og det har fået mange til at fremrykke deres salgsplaner. Det gælder ikke mindst på ejerlejlighedsmarkedet, hvis boligskattereformen forventes at få negativ betydning for priserne i 2024,« skriver Lise Nytoft Bergmann.

Udbuddet af huse er steget med 5,7 pct. fra august til oktober. I samme periode er udbuddet af ejerlejligheder steget med hele 16,7 pct. Lise Nytoft Bergmann kalder udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet et paniksalg.

Der er særligt ét område, hvor udbuddet er eksploderet. I København er antallet af ejerlejligheder med til salg-skilte steget med 37 pct. siden udgangen af august. Til sammenligning er stigningen i samme periode i Aarhus kun på 10-11 pct.

»De foreløbige ejendomsvurderinger kan have skabt kø ved udgangen på boligmarkedet i de dyreste dele af landet. I øjeblikket sættes der massivt mange ejerlejligheder til salg i hovedstaden, og vi ser samme tendens på de dyreste dele af husmarkedet, hvor boligskatterne også forventes at få et tydeligt tryk op. I både Gentofte og i Hørsholm er der for eksempel det højeste antal huse til salg siden 2011. Det bliver derfor spændende at se, hvordan det kommer til at påvirke priserne i den kommende tid,« skriver Lise Nytoft Bergmann.

Selvom udbuddet af huse i København og omegn ikke er steget lige så meget som ejerlejlighedsudbuddet, er stigningen stadig markant højere end i resten af landet. Det kommer ikke bag på chefanalytikeren.

»Ejere af dyre lejligheder i hovedstadsområdet og eksklusive huse i Nordsjælland har udsigt til en stigning i de samlede boligskatter fra 2024. Derfor er det ikke overraskende, at det netop er den gruppe, som i øjeblikket sætter deres bolig til salg i et højere tempo end hidtil. Det ser ud til, at der er opstået en lille smule panik på de dele af boligmarkedet, hvor boligskattereformen medfører de største stigninger i boligskatterne,« skriver Lise Nytoft Bergmann.

Der er en boligtype, hvor udviklingen ikke er helt så dramatisk. Udbuddet af fritidshuse er i perioden august til oktober steget med 3,4 pct.