Otte millioner danske kroner kommer retur.

Og derfor bliver fjernvarmekunder i Ringsted nok også lidt gladere, når næste regning kommer ind af døren.

For Ringsted Forsynings har netop otte millioner kroner, som de sender retur til deres fjernvarmekunder. Det fremgår af Ringsteds Forsynings hjemmeside ifølge SN.dk

Det sker efter, at kunderne har indbetalt for meget aconto for 2022.

Helt konkret betyder det, at der tilbagebetales 75 kroner pr. MWh inklusiv moms. Det svarer til et beløb på omkring 1200 kroner for et almindeligt parcelhus årsforbrug på 16 MWh.

I stedet for at pengene bliver udbetalt, så vil de i stedet trækkes fra årets første regning i 2023.

Årsagen til tilbagebetalingen skyldes blandt andet, at mange har haft fokus på at spare i krisetiderne.

Kunderne har i gennemsnit brugt 14 kWh i 2022 i stedet for det ventede forbrug på 16 kWh.

Desuden har vejret også været varmere med en mild vinter. Derudover har Ringsted Forsyning også nydt godt af de høje elpriser, da man har stillet sig til for rådighed eldistributører, der har købt strøm fra Ringsted Forsynings forskellige produkter.