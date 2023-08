Det danske spilfirma Kiloo fyrede for under to måneder siden samtlige ansatte.

Over 55 personer fik sparket, men nu ser det ud til at Subway Surfer-skaberen landede firmaet et klækkeligt overskud.

Det skriver Finans.

Overskuddet lød på 53,7 millioner kroner efter skat og var sidste skud på stammen af tocifrede grønne millioner gennem flere år.

Men trods det flotte overskud, så er det tilpasset til en nyere virkelighed. Det fremgår nemlig, at omkostningerne med effekt fra juli 2023 er skåret ind til et »absolut minimum«.

Blandt andet fordi, at selskabet forventer at tabe et tocifret millionbeløb i år.

»For at fuldføre de spil, der er under produktion, deres lancering og ikke mindst at tiltrække brugere, hvilket kræver betydelig kapital, har virksomheden søgt efter ekstra investorer til den igangværende forretning, desværre uden held,« står der i det nye regnskab fra Kiloo.

I juni forklarede ejer og formand, Jacob Møller Jensen til Børsen, at Kiloo nu havde »behov for at træde et skridt tilbage for at genopfinde sig selv og definere en ny vej frem.«

Kiloo er mest kendt for at være med til at kreere mobilspillet Subway Surfers sammen med selskabet Sybo Games. I 2019 overtog Sybo dog udgivelsen på mobile platforme af det kendte spil.

Nogle år senere blev Sybo så solgt i en handel, der gjorde Sybos to danske stiftere til milliardærer.

Subway Surfers blev sidenhen verdens mest populære mobilspil. Over fire milliarder gange er det blevet downloadet.