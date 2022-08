Lyt til artiklen

»Jeg får gåsehud ved tanken om, at de stadig sender gæster derned.«

Det fortæller Christina Langkjær, som måtte flygte fra sit charterhotel efter bare én nat.

»Jeg var ikke længere tryg ved at være på hotellet,« forklarer hun.

Hendes 11 måneder gamle datter vågnede nemlig den første feriedag med røde prikker overalt på krop og ansigt.

Lægevagten i Danmark vurderede, at deres datter var bidt af væggelus på hotelværelset.

Andre danskere har fundet en død fugl i forrådnelse på deres værelse, farlige stikkontakter, skimmelsvamp og algevækst i poolen.

Christina Langkjær er derfor langtfra den eneste, som har fået ødelagt solferien på det udskældte hotel Fereniki på Kreta denne sommer.

Fælles for alle danskerne med skrækoplevelser fra hotellet er, at de har bestilt ferien gennem rejseselskabet Detur.

Og de er også alle flygtet fra hotellet efter én enkelt nat. Ingen af dem mener heller, at billederne fra Deturs hjemmeside matcher virkeligheden.

En såkaldt opgradering til et andet trestjernet hotel fra Detur har samtidig kostet danskerne flere tusinde kroner ekstra.

I et svar til B.T. forklarer Detur, at gæsterne skal betale for en opgradering eller et skift af hotel, hvis det handler om utilfredshed med hotellets generelle standard.

Hotel Fereniki på Kreta er ifølge Detur et basalt hotel af simpel standard.

En gæst skal dog ikke betale for en overflytning til et andet hotel, hvis hotellet og eventuelle erstatningsværelser er 'ubeboelige'.

Og det holder de uheldige danskere, som har besøgt hotellet, fast på, at det har været.

Men de danske gæster er alligevel kun blevet kompenseret med et par hundrede kroner for den første nat på hotel Fereniki.

Det samme skete igen to uger efter Christina Langkjærs besøg. Her checkede Heidi Lund ind på det trestjernede hotel med sin familie.

»Vi vidste godt, at det kunne være et gammelt hotel. Men det her var faldefærdigt og ikke rent,« siger hun.

Værelserne var ødelagte, der var alger i poolen, og der stank af kloak over alt.

Halvdelen af familien endte den første nat med at sove i deres tøj og samtidig viklet ind i håndklæder som beskyttelse.

Den anden halvdel af familien overnattede i lobbyen, fordi der vrimlede med skadedyr på deres værelser.

»Der kom små dyr ud fra alle panelerne, og de kravlede også i væggene.«

I receptionen kunne de ifølge Heidi Lund ikke gøre meget ved problemerne. Alle værelser var booket, og de få ledige værelser var i samme stand.

Den danske familie klagede i receptionen og til Detur ligesom mange andre gæster, hvilket til sidst blev for meget for en af guiderne, fortæller Heidi Lund.

»Guiden fra Detur begyndte at græde over situationen og var dybt frustreret.«

Og guiden var ikke alene om det.

»Jeg græd selv i halvandet døgn, fordi jeg havde taget min familie med til det her på vores ferie.«

Til sidst endte den store familie med 12 voksne og tre børn at takke ja til Deturs opgradering til et andet hotel for at redde resten af ferien.

Det kostede bare mere end 13.000 kroner ekstra.

»Vi havde ingen andre muligheder end at betale,« siger Heidi Lund.

Detur forklarer i et skriftligt svar, at der i løbet af sommeren har været problemer med at allokere de »bedre« værelser til gæsterne.

Det skulle være en del af rejseselskabets aftale med hotellet på Kreta, at Deturs gæster kun får de værelser, som er nyrenoverede.

»Det har virket det meste af sæsonen og størstedelen af gæsterne har været glade for deres indkvartering,« skriver Detur.

»Imidlertid har vi opdaget at standarden igen er faldet og nye, stærke tiltag er blevet indført.«

B.T. har kontaktet Fereniki Resort & Spa og arbejder på et interview om de danske gæsters oplevelse i løbet af sommeren.