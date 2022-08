Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hotelværelset var langt fra det, som Louise Pedersen havde håbet på. Men overraskelsen under sengen var grænsen.

»Vi rykker natbordet lidt og ser en død fugl på gulvet. Den har ligget der længe.«

Fuglen er næsten udtørret i varmen på hotelværelset, hvor Louise Pedersen skal bo med sin kæreste.

Ligesom mange andre danskere var parret på ferie på Kreta i slutningen af juni med Detur og indlogeret på Fereniki Resort & Spa.

Louise Pedersen blev den næste dag tilbudt rengøring på det slidte værelse og til sidst et helt nyt værelse på hotellet.

»Det var nøjagtig det samme. Værelserne stemte ikke overens med billederne på hjemmesiden.«

Den samme uge i juni checkede et andet dansk par også ind på hotellet.

Og oplevelsen var den samme, fortæller Patrick Sørensen, som rejse med sin kæreste.

Den døde fugl har undsluppet rengøringen på hotelværelset, da den var begyndt at gå i forrådnelse under sengen. Foto: Privatfoto Vis mere Den døde fugl har undsluppet rengøringen på hotelværelset, da den var begyndt at gå i forrådnelse under sengen. Foto: Privatfoto

Allerede da han tager fat om dørhåndtaget til sit hotelværelse, kan han mærke, at noget er galt.

Døren kan Patrick Sørensen kun åbne halvt og må sparke den helt op for at komme ind.

Men det er det mindste af parrets problemer på det, som andre gæster har døbt skræk-hotellet.

Det så nemlig ud, som om de forrige gæster slet ikke har forladt værelset på Fereniki Resort & Spa.

»Der lå beskidte håndklæder over det hele. Skraldespanden var fyldt og brugte kontaktlinser, og tandstikker lå på bordet.«

Værelset er ikke rengjort, men det ligner heller ikke det, som deres rejseselskab har reklameret med på deres hjemmeside.

»Der var mug og skimmelsvamp i de fleste lister,« fortæller 24-årige Patrick Sørensen.

Malingen skallede af, og gulvet var også krakeleret.

Patrick Sørensen havde købt rejsen for 7.400 kroner gennem selskabet NordcoTours, der også ejer selskabet Detur.

Deturs pressekontakt har i et tidligere svar forklaret, at Fereniki er et basalt hotel med basale standarder.

»Det er beskrevet på vores hjemmeside, prisen indikerer også, at det er et basalt standard hotel.«

Men Patrick Sørensen fra Esbjerg beskriver den generelle tilstand af værelset som ubeboelig og helbredsmæssig uansvarlig.

Ud over rengøringen levede det på ingen måde heller op til billederne fra rejseselskabets hjemmeside, som andre også påpeger.

Det værelse, som Patrick Sørensen og hans kæreste skulle bo på, blev ved deres ankomst rengjort ikke én, men tre gange.

»Alt var bare blevet fejet ned fra bordet og ind under sengen. Der var stadig ikke toiletpapir, vasket gulv eller håndklæder.«

Patrick Sørensen oplevede også, at ferien fik en rigtig dårlig start på det græske hotel. Vis mere Patrick Sørensen oplevede også, at ferien fik en rigtig dårlig start på det græske hotel.

På resten af hotellet og ude på altanen hang desuden en stærk lugt af afføring, som flere gæster også har beskrevet.

»I restauranten var der hvide klumper i mælken og fluer i buffeten,« siger Patrick Sørensen.

»Vi havde bare lyst til at tage det næste fly hjem. Det var en forfærdelig ferie.«

Tidligere har B.T. afdækket, hvordan danskere føler sig snydt af Detur efter at have bestilt ét hotel, men fået et helt andet og dårligere hotel i Tyrkiet.

B.T. har siden beskrevet, hvordan kunder fra Detur også har fået ferien ødelagt på ét af selskabets hoteller på Kreta.

Feriegæsterne har fået det rigtige hotel, men de beskriver værelserne og hotellet som så klamt, at de ikke kunne bo der.

Og virkeligheden er langt fra de fotoer, som Detur reklamerer med på deres hjemmeside.

En anden dansk gæst, Nina Pedersen, var også på hotellet i slutningen af juni med selskabet Detur.

Hun kan ligeledes skrive under på, at de nedslidte og ulækre værelser ikke har været et uheldigt engangstilfælde. Det er sket for mange.

»Madrasserne kunne man ikke sove på. Der stank af mug og lå beskidte puder i skabet,« fortæller hun.

B.T. har spurgt Detur, hvor mange klager de har fået omkring hotellet, som de stadig sælger rejser til, og hvornår de fik de første klager.

Det ønsker de dog ikke at svare på, da det er »selskabsoplysninger«.

Nina Pedersen fortæller, at stort set alle danskerne med deres bus fra Detur klagede over værelserne.

»Manden i receptionen sagde, at det var et trestjernet hotel på Kreta. Det måtte man forvente.«

Hun valgte derfor at skifte hotel den næste dag på egen regning.

Patrick Sørensen og hans kæreste blev ligesom andre gæster, som B.T. har talt med, tilbudt en opgradering til et andet hotel.

Det kostede bare 4.000 kroner ekstra.

Patrick Sørensen påpeger, at de ikke blev tilbudt et nyt værelse på skrækhotellet, da der var fuldt booket.

»Vi er kun blevet kompenseret et par hundrede kroner af Detur, da vi jo sov en halv nat på hotellet,« siger han.

B.T. har kontaktet Fereniki Resort & Spa, men har ikke fået svar på henvendelserne.