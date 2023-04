Den danske bilkoncern Ejnar Hessel havde rekordvækst i 2022.

Virksomheden omsatte nemlig for næsten otte milliarder sidste år. Det skriver Finans. Omsætningen gjorde, at det seneste regnskabsår var tredje rekordår i træk for selskabet.

Koncernen tjente 466 millioner kroner før skat. Det fremgår af selskabets årsregnskab.

Rekordåret skete på trods af, at 2022 var et år med inflation, høje elpriser og stigende priser på fødevarer, der gjorde, at danskerne fik færre penge mellem hænderne.

Prisen på især brugte biler er også steget i løbet af det seneste år. Prisstigningerne skyldes inflationen, men også vanskeligheder med leveringen af dele til nye biler, der blandt andet skyldes krigen i Ukraine.

Benjamin Mahr, der er administrerende direktør i Ejnar Hessel, fortæller til Finans, at den stigende efterspørgsel og de stigende priser på brugte biler spiller en rolle i virksomhedens gode regnskabsår.

Han oplyser, at virksomheden regner med at fortsætte med at vokse i 2023, og at de konstant er på udkig efter virksomheder, de kan opkøbe, for at fortsætte væksteventyret.

»Vi har altid interessante emner i vores pipeline. Ellers ville vi ikke gøre vores arbejde særlig godt.,« siger han til Finans.

I 2021 omsatte bilkoncernen for 5,71 milliarder kroner, der var en vækst på over 100 procent i forhold til omsætningen i 2020.