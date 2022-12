Lyt til artiklen

Hvorfor fylde dyr benzin eller diesel på bilen og bruge kostbar tid på at hente billig øl og sodavand syd for grænsen, hvis du kan købe det lige så billigt herhjemme?

Med et nyt salgsfremstød forsøger den nye discountkæde Basalt at lokke kunder til med grænsehandelspriser på øl og sodavand.

For 49 kroner – eksklusive pant – kan du få en ramme med 20 stk. Pepsi Max-dåser på 0,33 liter, 20 stk. Faxe Kondi eller 18 stk. Ceres Royal pilsner eller classic.

Det sender prisen på en liter Pepsi Max ned på 7,42 kroner. Samtidig lover Basalt, at der er tale om 'Fast Basalt Pris'.

Sodavand er en vare, som kunderne kender prisen på og er villig til at køre langt efter.

Derfor er det en oplagt vare at have en skarp pris på, mener Henrik Nielsen, kædechef i Basalt.

Han påpeger, at kunderne ikke behøver kigge efter tilbud, når de handler i Basalt.

»Vi kører ikke med tilbudsvarer i Basalt. Vi kører med faste priser, der ligger langt under discountbutikkerne. Mange danskere bruger benzin eller diesel på at køre over grænsen for at købe sodavand eller endda over Storebæltsbroen. Her kan man så få det til samme pris i Danmark. Man kan spare rigtig mange penge på benzin og diesel på den måde,« siger han og tilføjer:

Den nye lavpriskæde Basalt slår sig nu op på grænsehandelspriser på øl og sodavand.

»Samtidig håber vi, at det her tiltag vil få lidt flere kunder til at besøge vores butikker og købe nogle af de andre 1.000 dagligvarer, som vi sælger næsten 20 procent billigere end alle andre.«

Hvorfor har I sat en begrænsning på seks rammer sodavand eller øl pr. kunde. Den begrænsning har jeg jo ikke, hvis jeg fylder traileren til bristepunktet hos Fleggaard syd for grænsen?

»Vi ønsker ikke, at der kommer en restauratør eller anden erhvervsdrivende og tømmer lageret, så der ikke er varer til alle kunderne.«

Du indledte med at sige, at I ikke kører med tilbudsvarer i Basalt, og I skriver også i annoncen, at de 49 kroner for 20 stk. Pepsi Max, Faxe Kondi eller 18 stk. øl er 'Fast Basalt Pris'. Men I samme annonce skriver I med småt, at prisen gælder fra 10. december til 15. januar. Hvordan kan der være tale en 'Fast Basalt Pris', når tilbuddet udløber 15. januar?

»Jeg ser det ikke som et tilbud. Hvis det her bliver en succes, er det noget, vi vil fortsætte med fast. Men nu skal vi have nogle erfaringer med det her. For at være helt ærlig aner vi ikke, hvad vi bevæger os ud i. Nu prøver vi det, og vi har købt rigtig meget øl og vand hjem. Vi håber, at det bliver en kæmpe succes.«

Men er der ikke tale om et tilbud, når I med småt skriver, at prisen kun gælder i en begrænset periode. Hvor fast er den her Basalt-pris. Kan jeg også 16. januar købe en ramme Pepsi Max for 49 kroner?

»Det håber jeg da, at du kan.«

Hvad skal jeg lægge i 'håber'?

»Jamen, vi ved som sagt ikke, hvad vi bevæger os ud i: Om det bliver en succes, og om vi kan håndtere de her varemængder i vores butikker, og ikke mindst få dem fra leverandørerne? Det er det, jeg mener med 'håber'. Og jeg håber, at det er noget, vi kan fortsætte med efter 15. januar. Det skal der ikke være tvivl om.«

Se priserne på Pepsi Max her Hos Basalt kan man få en ramme med 20 Pepsi Max-dåser på 0,33 liter for 49 kroner. Det giver en literpris på 7,42 kroner.

Hos Fleggaard kan man få tre rammer med 24 stk. Pepsi Max-dåser på 0,33 liter på tilbud for 149,99 kroner. Det giver en literpris på: 6,31 kroner (ved køb af tre rammer på en gang).

(ved køb af tre rammer på en gang). Hos Fleggaard kan få én ramme med 24 stk. Pepsi Max-dåser på 0,33 liter for 59,99 kroner. Det giver en literpris på 7,57 kroner.

Hos Føtex kan man købe 1,5 liter Pepsi Max i plastflaske for 12 kroner på tilbud. Det giver en literpris på 8,00 kroner. Kilde: B.T. har indhentet priserne 8. december 2022.

Hos Fleggaard kan man lige nu købe tre rammer Pepsi Max med 24 stk. for 149,99 kroner. Det giver en literpris på 6,31 kroner. Hos Basalt er literprisen 7,42 kroner. Hvorfor skal jeg købe Pepsi Max hos Basalt, når jeg kan få det mere end en krone billigere literen hos Fleggaard?

»Jeg ved ikke, om de har startet et nyt tilbud? Vi var hos Fleggaard torsdag i sidste uge (1. december, red.), og der var vi et par øre billigere end dem. Men igen: Du kan spare rigtig mange penge i diesel eller benzin, hvis du for eksempel bor i Nordjylland, på Fyn eller på Sjælland, og så slipper du for at have 20 kasser stående i skuret, fordi du let kan køre hen til os igen om en uge eller to og købe tre rammer mere.«

Hvor god er jeres pris egentlig, når jeg på tilbud kan købe Pepsi Max for otte kroner literen hos Føtex, der ligesom Basalt ejes af Salling Group. I er altså kun 58 øre billigere literen end Føtex?

»Hos os er det ikke et tilbud. Hos andre er der skiftende tilbud. Hos os behøver du ikke læse tilbudsaviser. Vi er de billigste. Det lover vi, og det er vi på alle vores varer.«

Basalt åbnede sin første butik i efteråret og vil fra 14. december have ti butikker fordelt på Sjælland, Fyn og i Jylland. Basalt har ingen kølevarer.