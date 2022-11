Lyt til artiklen

I løbet af onsdagen tikker en særdeles spændende valgnyhed ind – men den kan være forbundet med en kæmpe usikkerhed.

På grund af en stor fejl er knap 1000 stemmer blevet tildelt Enhedslisten. Men i virkeligheden tilhører de Danmarksdemokraterne.

Det står klart, efter et valgsted i Sæby har bekræftet, at der er sket en fejl i stemmeoptællingen.

Kasper Møller Hansen, der er professor i statskundskab fra Københavns Universitet, vurderer dog umiddelbart ikke, at det kommer til at betyde det store i det samlede billede:

Enhedslisten har ved en fejl fået tæt på 1000 stemmer. Foto: Philip Davali

»Der er tale om 800 stemmer, og jeg tror ikke, det flytter noget. Så tæt ser jeg det ikke. Det er mit umiddelbare bud, uden at jeg dog har fået regnet på det.«

»Men det er værd at holde øje med, når fintællingen kommer. For hvis det rykker noget, er det ikke kun i Nordjylland, at det kan betyde noget. Det kan det i det samlede,« mener han.

Også TV 2s politiske analytiker, Jesper Vestergren, hæfter sig ved, at det kan få afgørende betydning:

»Det kan jo rykke et mandat fra rød blok til blå blok. Hvis det sker, er der ikke længere noget rødt flertal,« siger han.

TV 2 har dog efterfølgende foretaget beregninger, og ifølge dem kommer mandatfordelingen ikke til at rykke på sig.

Rød blok har lige nu det mindst mulige flertal – og ryger ét mandat, ryger flertallet.

I Sæby, som er en del af Frederikshavnkredsen, er sagen, at man har byttet rundt på to partier, så antallet af stemmer er blevet placeret forkert.

Fejlen betyder, at Enhedslisten lige nu fremgår som det tredjestørste parti i Frederikshavnkredsen med 980 stemmer. Men stemmerne skal gå til Danmarksdemokraterne.

Enhedslisten har i virkeligheden fået 104 stemmer.

Marianne Lessél, valgansvarlig i Frederikshavn Kommune, forventer, at den endelige fintælling ligger klar omkring klokken 13.