Superliga-følgere ved, at Alexander Zorniger ikke er bleg for at uddele en sund skideballe.

Der er gået inflation i at afbryde fodboldkampe i Tyskland. I de seneste uger har fans gang på gang sat en stopper for fodboldspillet med protester mod Den Tyske Fodboldligas planer om at sælge tv-rettigheder til en ekstern investor.

Fredag aften var turen kommet til 2. bundeslig-kampen mellem Hannover 96 og Greuther Fürth, der blev ramt af en 28 minutter lang afbrydelse.

Og Gruther Fürths cheftræner, den tidligere Brøndby-boss Alexander Zorniger, har efterhånden fået nok af fanprotester – og han mener ikke, at man skal genoptage de kampe, der bliver afbrudt.

Foto: David Inderlied/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Inderlied/AP/Ritzau Scanpix

»Sådan her kan det ikke fortsætte. Hvorfor skal en kamp absolut gennemføres, når den ikke kan blive afviklet under ordentlige betingelser? Hvorfor? Man kan bare sige: 'Vi slutter nu',« raser Zorniger ifølge Bild.

Og Zorniger er bestemt ikke tilfreds med fansenes opførsel, som ifølge den tidligere Brøndby-træner rammer de forkerte

»Det er uhørt, når det gentagne gange antydes, at fansene er 'spillets hjerte'. Spillet fungerer ikke uden et hjerte. Men den eneste gruppe, du ikke kan spille spillet uden, er fodboldspillerne. Fansene er spillets sjæl – uden tvivl. Men de er ikke spillets hjerte. Og hjertet har lige nu akutte hjertearytmier.«

Greuther Fürth førte inden afbrydelsen 1-0 – men endte med at tabe kampen med 1-2.