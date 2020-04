Ingen tilskuere på stadion før september.

Det er, hvad der venter Superliga-klubberne, efter Mette Frederiksen kom med nye udmeldinger mandag aften i forbindelse med landets coronakrise.

Udmeldinger om at forlænge forsamlingsforbuddet frem til 10. maj og helt forbyde større forsamlinger indtil 1. september. Heraf fans på lægterne til fodboldkampe.

Det kommer unægteligt til at få stor betydning for Superliga-klubbernes økonomiske situation, når de i flere måneder ikke kan tjene penge på billetsalg og andet på kampdage. Derfor har B.T. spurgt nogle af klubberne om, hvordan udsigten til nul tilskuere stiller dem økonomisk.

Tomme tribuner på Jysk Park i Silkeborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Tomme tribuner på Jysk Park i Silkeborg. Foto: Henning Bagger

Silkeborg IF

Hos den midtjyske klub er man ærgerlig over udsigten til manglende indtægter på kampdage, og derfor håber klubben da også, at regeringen står klar med en håndsrækning.

»Det er noget hø! Det kommer selvfølgelig til at koste os penge, når der ikke kommer tilskuere på stadion. Vi håber, hjælpepakkerne bliver udvidet til de større arrangører, som vi er en del af. Vi står jo i kø sammen med dem, der arrangerer festivaler,« siger klubbens administrerende direktør, Kent Madsen.

Han forklarer desuden, at selv om Silkeborg er en lille klub, der ikke har hovedparten af sine indtægterne på tilskuerfronten, så er det er da noget, de vil kunne mærke:

»Det betyder, at vi kommer til at tage fra de økonomiske reserver. Heldigvis har vi netop præsenteret et flot overskud, så vi har jo en vis modstandskraft, men selvfølgelig kommer det da til at trække tænder ud på os.«

Hobros Imed Louati mod FC Midtjyllands Erik Sviatchenko i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og FC Midtjylland på DS Arena i Hobro , 21. februar 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Hobros Imed Louati mod FC Midtjyllands Erik Sviatchenko i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og FC Midtjylland på DS Arena i Hobro , 21. februar 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hobro IK

Nord for Silkeborg kommer de manglende indtægter på kampdage også til at sætte sine spor i budgettet.

»Ligesom alle andre virksomheder, så kommer vi også til at blive hårdt ramt, når én af vores primære indtægtskilder, som jo blandt andet er, at folk kommer på stadion, påvirkes. Det er alvorligt,« fortæller klubbens salgsansvarlige direktør, Jimmie Nielsen.

Klubben håber også på, at regeringens hjælpepakker udvides, så der kan være lidt økonomisk hjælp at hente den vej, mens transfervinduet er lukket:

»Det er klart, at hvis vi ikke sælger fodboldspillere, så er tilskuere jo en vigtig indtægtskilde, som har en vigtig betydning vores eksistens.«

Lyngby-spillerne må nøjes med at juble for tomme tribuner resten af sæsonen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Lyngby-spillerne må nøjes med at juble for tomme tribuner resten af sæsonen. Foto: Niels Christian Vilmann

Lyngby BK

Øst for både Lillebælt og Storebælt kommer de tomme tribuner også til at spille en stor rolle, når kampdagene bliver uden gang i hverken stadionboder eller billetsalg.

»Vi har ikke et overblik over det endnu, men det kommer da til at betyde noget. Selvfølgelig gør det dét. Vi har også en masse sponsorer, der har betalt for at komme op og se nogle kampe. Og det er da klart, at når vi normalt ville omsætte for en masse kroner til en kamp mod enten FCK eller Brøndby, så kommer det da til at betyde noget for vores økonomi,« siger Andreas Byder, der er administrerende direktør.

Tirsdag besluttede Divisionsforeningen, at Superliga-sæsonen skal afsluttes og færdigspilles inden august, da man mener, at det er realistisk at gennemføre sæsonen uden tilskuere.

Derfor har man nu fremlagt tre scenarier for, hvordan Superligaen og den danske pokalturnering kan spilles færdig.