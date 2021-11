Fredag vågner Sverige op til en gedigen hovedpine.

Desværre for vores naboer er tømmermændene ikke et forskud på weekendens festligheder. I stedet for skal man rejse sig efter 'totalt mørke' og en 'kæmpe fiasko'.

Zlatan Ibrahimovic og resten af det svenske landshold tabte den vigtige kvalifikationskamp til undertippede Georgien 0-2, og det besværliggør ruten til VM i Qatar væsentligt.

Det har kastet voldsomme overskrifter og kommentarer af sig på den anden side af Øresund.

Emil Forsberg og Sverige fik sig noget af en nedtur torsdag. Foto: IRAKLI GEDENIDZE Vis mere Emil Forsberg og Sverige fik sig noget af en nedtur torsdag. Foto: IRAKLI GEDENIDZE

Eksempelvis er fodboldjournalisten hos Aftonbladet Johanna Frändén en af dem, der ikke lægger fingrene imellem.

'Det var et af Sveriges mest brutale nederlag nogensinde,' skriver hun blandt andet om det, som hendes avis kalder for en 'svensk fiasko.'

Ordene 'koldt bad' bliver også brugt om den svenske mareridtsaften. Det var endda første gang i 13 år, at landsholdet smed point mod en modstander af Georgiens kaliber. Et hold, der ligger nummer 93 på verdensranglisten

Begge mål blev scoret af Rubin Kazan-angriberen Kvaratskhelia. Ved scoring nummer to lukrerede han på en fejl af Manchester United-stjernen Victor Lindelöf.

Den svenske anfører var også kontant i sin selvkritik efter kampen.

»Jeg fuckede op,« siger Lindelöf, der mislykkedes med at vippe bolden over sin modstander ved andet mål, til C More.

Hos AC Milan-stjernen Zlatan Ibrahimovic var skuffelsen lige så stor.

»Jeg er meget skuffet. Vi skulle have vundet kampen. Vi havde så tilpas mange chancer, at vi bare skal score mål, hvilket vi ikke gjorde,« sagde han efter kampen.

»Der er ingen grund til at snakke om det. Vi er meget bedre end dem. Det er lige meget, hvordan vi spillede, mindre godt eller meget godt.«

Sverige skal nu vinde på udebane mod Spanien på søndag for at være sikker på en VM-plads til næste år.