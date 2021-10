Fester med verdensledere og superkendisser, en strøm af tusindvis af dollar i kontanter og luksusbiler i gaver.

Flere detaljer fra den gigantiske FIFA-korruptionsskandale ser dagens lys i en ny dokumentar, som Discovery+ snart udsender.

Her fortæller Mary Lynn Blanks om et liv i sus og dus – og svindel – som kæreste til Chuck Blazer, som var medlem af FIFAs eksekutivkomité fra 1996 til 2013.

»Hvor end vi kom, var der bil og chauffør til rådighed, vi blev fløjet rundt i privatfly, og når vi spiste på restaurant, var det med musikere og en, to eller tre flasker vin til 400 dollar stykket. Det var simpelthen utroligt, så mange penge der blev brugt på at holde os glade,« fortæller Mary Lynn Blanks ifølge Daily Mail i dokumentaren.

Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Foto: FABRICE COFFRINI

Som medlem af den magtfulde eksekutivkomité i fodboldens verdensforbund var nu afdøde Blazer med til at bestemme VM-værtslande. Og det gik ofte vildt for sig, når medlemmerne skulle smøres af diverse interessenter fra stater til organisationer.

»Vi fløj til Zürich til FIFAs hovedkvarter en gang om måneden. Hver gang kom vi hjem med 20.000 dollar i kontanter. Vi blev behandlet som konger. Alle ville være venner med os, fordi de bestemte, hvor der skulle afholdes VM,« siger Mary Lynn Blanks, som blev forblændet af livsstilen, selvom Blazer, som var charmerende udadtil, mishandlede hende.

Hun fortæller, at hun har rejst til 40 lande på VIP, har mødt kongelige i Tokyo, været til cocktails hos dronning Elizabeth, hængt ud med prins William og David Beckham og har fået gaver af Vladimir Putin og fløjet i privatfly med Nelson Mandela.

Men i 2011 krakelerede det for amerikanske Blazer, som havde to lejligheder i Trump Tower i New York – en til sig selv og en til sine katte! Han blev anholdt for korruption og svindel af FBI.

Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere Foto: FRANCOIS GUILLOT

Herefter var Blazer med til at fælde flere topmedlemmer af FIFA gennem sit undercoverarbejde for FBI, som udstyrede ham med en nøglering med en indbygget mikrofon.

Med nøgleringen var FBI i stand til at aflytte alle de samtaler, Blazer førte i FIFA-regi fra 2011 til 2013.

Disse samtaler gav den amerikanske anklagemyndighed indblik i forbundets metoder og praksis, hvilket fik store konsekvenser for flere medlemmer, herunder præsident Sepp Blatter, som blev fældet af korruptionsanklagerne.

I 2013 tilstod Blazer selv mere end ti forhold, heriblandt skatteunddragelse, bestikkelse og pengevask, og den dengang 70-årige amerikaner ville have stået til en fængselsdom på op mod 75 år, hvis han havde sagt nej til FBI til at stikke sine FIFA-kollegaer. Blazer døde i 2017.