Manchester United-stjernen Bruno Fernandes har mandag været involveret i en bilulykke.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og flere engelske medier.

Den portugisiske stjerne skulle dog være sluppet fra ulykken uden alvorlige skrammer. Det samme gælder de øvrige involverede.

Derfor forventes det også, at Bruno Fernandes vil deltage i mandagens træning sammen med holdkammeraterne i Manchester United - det skriver blandt andet Daily Mail.

Ifølge engelske medier kørte Fernandes i sin Porsche, da ulykken skete, men derudover er der endnu ikke sluppet yderligere detaljer ud.

Ulykken sker dagen før Manchester Uniteds brag mod ærkerivalerne Liverpool i Premier League.

Her ventes Bruno Fernandes at få en nøglerolle for United, som jagter en plads i top fire, hvilket vil give klubben adgang til Champions League i næste sæson.

Fernandes står noteret for 40 kampe og ni mål på tværs af alle turneringer i denne sæson.