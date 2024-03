Historien om den engelske fodboldlegende Paul Gascoigne er fyldt med opture og især mange nedture.

Den karismatiske midtbanekreatør kæmpede igennem karrieren med et alkoholmisbrug, der for alvor tog fart, da han lagde fodboldstøvlerne på hylden.

Og siden er han vadet ind og ud af afvænning - og i perioder har han haft ædru perioder. Men noget tyder på, at han lige nu er nede i et hul igen.

I et interview med Daily Mail fortæller 56-årige Gascoigne, at han pt. er hjemløs og sover i gæsteværelset hjemme hos sin manager.

Gascoigne var en stor stjerne i Tottenham. Foto: Action Images/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Gascoigne var en stor stjerne i Tottenham. Foto: Action Images/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg klarer mig ok nu, men det seneste år ikke været super - lidt 'on and off',« siger han.

»Jeg plejede at have det sjovt med at være fuld, men ikke nu. Nu er jeg bare en trist alkoholiker. Jeg går ikke længere ud for at drikke. Jeg drikker i ensomhed. Jeg forsøger ikke at være for ked af det, for verden er slem nok, som den er. Men når jeg føler mig helt nede, er alkoholen en trøst for mig.«

Paul Gascoigne var i 90'erne én af fodboldens allerstørste stjerner, og han spillede i klubber som Tottenham, Lazio og Glasgow Rangers.

Kæmper du med alkoholisme? Få anonym og gratis rådgivning hos Alkolinjen. Telefonnummer: 80 200 500

Han nåede 57 landskampe - og var toneangivende, da England i 1990 nåede VM-semifinalen, og seks år senere var han det absolutte omdrejningspunkt, da semfinalen igen blev endestation ved EM på hjemmebane.