Det er, hvad Christian Eriksen har fået af minutter for Manchester United på denne side af nytår - og det erkender landstræner Kasper Hjulmand er en bekymrende tendens.

Også selv om Eriksen - ikke overraskende - var en af de 26 spillere, som Hjulmand tirsdag udtog til de kommende testkampe mod Færøerne og Schweiz.

»Som det er nu, så er det ikke den bedste situation, at han ikke spiller mere, end han gør.«

»Jeg håber rigtig, rigtig meget på, at det forandrer sig, og jeg er ret sikker på, at vi ser en fit Christian. Men det er klart, at det kan blive en bekymring - ligesom det kan med alle andre - hvis det fortsætter. En bekymring om, hvilket niveau man kan komme med, hvis man ikke får mere spilletid, end tilfældet er,« forklarede Hjulmand på pressemødet i DBU denne tirsdag og tilføjede:

»Jeg håber meget på, at det forandrer sig. En så dygtig spiller som Christian skal spille, så det er ikke den bedste situation ikke at have spillet mere.«

Efter pressemødet mødte den skrivende presse Kasper Hjulmand til en snak, og her forklarede Hjulmand videre om nogle af de udtagne spillere, som halter med spilletiden - som Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg og overraskelsen Mikkel Damsgaard.

Han blev spurgt, om tiden arbejder for landstræneren - forstået på den måde, at de landsholdsspillerne kan nå at spille sig længere ind i varmen på deres respektive klubhold før EM.

TRUPUDTAGELSE



Kasper Hjulmand har netop offentliggjort de 26 spillere, der er med i truppen, når Herrelandsholdet i to hjemmekampe skal møde Schweiz og Færøerne som optakt til EM til sommer.



@fbbillederdk#herrelandsholdet #landsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/LZwTOqSDbb — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) March 12, 2024

»Det kan jeg svare dig på til juni eller slut maj. For hvis det fortsætter, så er det ikke godt. Det siger sig selv.«

»Men med Christian er det bekymrende. Det ser ud til, at de valg, der har været truffet i de sidste fem-seks uger, ikke er gået Christians vej, og det, håber jeg, forandrer sig.«

»I forhold til Mikkel tror jeg også, at han får mere spilletid, efter de har mødt Arsenal, Manchester City og Chelsea. Der kommer kampe, hvor hans kvaliteter forhåbentligt kommer mere i spil.«

»Pierre er tættere på holdet, men desværre spiller de ikke i Europa, så der er lidt færre kampe,« fortæller Hjulmand.

Landstræneren slog tirsdag fast, at ingen er selvskrevet til at komme med til EM.

»Jeg tager de 23 bedste spillere med for holdet. Der er ingen, som er selvskrevet. Ingen kommer med på grund af deres navn. Jeg tager de spillere, jeg synes er bedst til, at vi kan præstere. Det gælder alle,« siger landstræneren.

Han udtog tirsdag 26 mand til de kommende landskampe, men det bliver næppe alle 26 spillere, som kommer i aktion.

De to kampe skal bruges til at træne forskellige scenarier, som landstræneren ser Danmark stå overfor ved EM - blandt andet ser han Schweiz minde om England, lød det fra Hjulmand.

Landsholdet møder ind i Helsingør næste mandag.