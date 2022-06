Lyt til artiklen

Der er mange fodboldstjerner, der meget snart skal have styr på fremtiden. Men med danske øjne er der særligt én, der stjæler al opmærksomheden.

For den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen står nemlig meget snart uden kontrakt, når hans aftale med Brentford udløber ved udgangen af juni.

Og derfor er den 30-årige dansker da også så eftertragtet, at selv landsholdskammeraterne forsøger at prikke til ham, inden den store beslutning skal træffes.

Én af dem, der meget gerne vil have Eriksen som holdkammerat både på landsholdet og på klubplan, er Tottenham-stjernen Pierre-Emile Højbjerg.

»I får ét gæt,« griner midtbanespilleren, da pressen spørger ham ind til, hvorvidt han har snakket med Eriksen om fremtiden på det seneste.

»Som alle jo ved, så er han herre over sin egen fremtid, og det mestrer han jo ganske fint. Han skal også have ro til at finde ud af, hvad der er det næste skridt for ham,« forklarer Højbjerg og tilføjer:

»Men jeg tror ikke, det er muligheder, han mangler.«

Den danske Tottenham-spiller kunne dog sagtens se Eriksen passe ind, hvis han ender med at gøre comeback i London-klubben.

»Selvfølgelig kunne jeg da det. Jeg kan jeg se ham bidrage med en masse på det hold. Det kunne være sjovt for alle parter. Men hvad der helt præcist er op og ned, det kan jeg ikke svare på.«

Pierre-Emile Højbjerg indrømmer dog, at han har talt med sin træner, Antonio Conte, om Christian Eriksen:

»Han har spurgt, hvordan han har det, så ja, vi har da snakket om ham. Og mine holdkammerater snakker også om ham af og til, for Christian satte et fantastisk aftryk derovre.«

Christian Eriksen blev tirsdag foreholdt de mange fremtidsspekulationer, som der lige nu florerer i hele verdens fodboldmedier.

Men det havde han dog ikke ligefrem lyst til at snakke om. Det kan du læse mere om HER.