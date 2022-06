Lyt til artiklen

»Det er simpelthen første spørgsmål?«

Ordene kommer fra den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen, der tirsdag mødte pressen i Helsingør forud for en let træning efter mandagens 2-1-sejr i Østrig.

Og her var der – selvfølgelig – primært fokus på én ting, når det handlede om den 30-årige superstjerne: hans fodboldfremtid.

For ved månedens udgang udløber Eriksens kontrakt med Brentford, og derfor er der lige nu massive rygter og skriverier verden over i forhold til, hvem der lander den danske fodboldspillers underskrift i transfervinduet.

Det var dog ikke ligefrem noget, som fynboen selv havde lyst til at tale ret meget om på træningsbanen i Helsingør.

»Der er ikke truffet nogen beslutning endnu. Lige nu fokuserer jeg på at spille fodbold, så hvad end I spørger om efterfølgende, kommer der ikke noget svar,« indledte landsholdsspilleren og tilføjede:

»Men jeg føler mig ikke presset i hvert fald.«

De seneste uger er opmærksomheden på danskerens kommende beslutning taget til i medierne verden over.

Og blandt de mange topklubber, som meldes interesserede i Eriksens fodboldevner, er hans tidligere klub Tottenham, som – ligesom Brentford – ligger i den engelske hovedstad.

Du har boet mange år i London. Hvor vigtigt er det for dig at kunne blive ved med at bo dér?

»Hvad leder du efter?«

Bare om det er noget, der fylder i dine overvejelser i forhold til den beslutning, du snart skal træffe?

»Jeg har sagt, at hvad der handler om fremtiden, det finder vi ud af senere. Der er ikke noget, der er besluttet endnu.«

»Men selvfølgelig har vi været glade for London. Jeg har spillet der i mange år, så vi kender byen ud og ind.«

Det er dog ikke kun fodboldfans og medier, der lige nu søger et svar fra den eftertragtede dansker om fremtiden. For de mange Brentford-holdkammerater på landsholdet gør nemlig alt for at få Christian Eriksen til at blive i London-klubben.

»De har prikket mig på skulderen de seneste fire måneder, og vi snakker om det, som vi nu gør, og de spørger selvfølgelig ind til det,« forklarer Eriksen og fortsætter:

»Jeg har snakket med en del af dem om det, men jeg er også sikker på, at de respekterer mit valg, uanset hvad jeg vælger.«

Under mandagens kamp mod Østrig var flere scouts fra europæiske storklubber som Manchester United, Tottenham og Dortmund på plads i Wien. Men det var dog heller ikke noget, der kunne få danskeren til at afsløre blot en lille smule om sine fremtidsovervejelser.

»Det må I skrive om. Jeg siger ikke noget. Jeg så bare, der var en masse scouts på stadion i går,« afsluttede Eriksen.

Danmark vandt mandag aften med 2-1 over Østrig, og dermed topper Kasper Hjulmands mandskab Nations League-gruppen efter to kampe med maksimumspoint.

Fredag aften venter så tredje kamp i gruppen, når Kroatien gæster et udsolgt Parken.