Christian Eriksen. I den rød-hvide danske landsholdstrøje. Med en bold mellem fødderne.

Det scenario er der formentlig rigtige mange danskere, der drømmer om at se igen. Men måske behøver det ikke blot være en drøm meget længere.

Ifølge Politikens oplysninger øjner hovedpersonen selv allerede et comeback til den næste landsholdssamling i marts. Og selvom det for nogle måske kan lyde som ren ønsketænkning blot ni måneder efter den chokerende aften i Parken den 12. juni sidste år, så udelukker Kasper Hjulmand ikke, at Eriksen kan være tilbage blandt vennerne på landsholdet allerede her i foråret.

Det siger den danske landstræner i et interview med B.T., dagen efter hovedpersonen selv brød tavsheden og kunne dele nyheden om, at han fortsætter karrieren og vil med til VM i Qatar til november.

»Det må vi se. Der er et godt stykke tid til endnu. Der er ingen – heller ikke Christian – der kommer med bare af navn. Man kommer med, hvis man er god nok, og hvis man kan bidrage med noget. Det, jeg også bare siger, er, hvis det går godt og glat, og han får et sted at spille, så har jeg svært ved at forestille mig, at han ikke når sit gamle niveau. Fordi han er så god, som han er.«

Kasper Hjulmand har nemlig en stærk tro på, at hele Danmarks nummer 10 snart er tilbage, hvor han hører til – på banen for det danske fodboldlandshold.

Mellem 20. og 29. marts er der landsholdstermin, hvor de danske drenge forventes at skulle spille en række endnu ikke offentliggjorte venskabskampe som første forberedelse mod VM-slutrunden. Og det kan altså gå hen at blive med Christian Eriksen på holdkortet.

»De ting, han har som spiller, kan du ikke købe dig til. Det, der skal tilbage, er noget fodboldform og noget fysiologisk – og det kommer. Han har i over et årti været hjertet på landsholdet og været vores absolut bedste spiller, så det er klart, at hvis man opnår det niveau, så er han jo med. Hvor hurtigt det går, må vi så se, men jeg har svært ved at tro, at han ikke kan komme derhen. Det tror jeg meget på, han kan. Der ligger kampe i marts, juni og igen i september. Det er de tre vinduer, der er, og så må vi så se, hvor hurtigt det går med Christian.«

Dette syn kan måske allerede ses igen til foråret. Foto: Henning Bagger

Kasper Hjulmand fortæller også, at han faktisk er ret fri af bekymringer, når det kommer til den danske midtbanestjerne.

For selvom tankerne nemt kan flyve tilbage til det 43. minut af EM-opgøret mod Finland, hvor Christian Eriksen faldt til jorden, så har landstræneren fået alle forsikringer på, at alt er, som det skal være hos danskeren.

»Der er ingen tvivl om, at den episode sidder dybt i os. Den eneste, den ikke sidder i, er jo Christian. Han har ikke oplevet det. Men jeg er sådan indrettet, at jeg stoler meget på dem, der ved noget om det,« siger han og fortsætter:

»Når lægerne siger, at det er, som det er, så stoler jeg 100 procent på det. Når lægerne gør det, så lytter jeg til det og vil egentlig bare glæde mig over, at han kommer til at spille igen. Han er ikke den første eller den sidste, der kommer til at spille med sådan en pacemaker. Det er set før, og jeg glæder mig bare til at se ham på banen igen.«

Kasper Hjulmand har en stærk tro på, at Eriksen finder tilbage til sit høje niveau igen. Foto: LEE SMITH

Men for at det danske landshold overhovedet kan blive aktuelt for Christian Eriksen igen, og Kasper Hjulmand igen kan overveje at udtage ham, så drejer det sig i første omgang om at finde en ny klub.

Her peger flere pile mod England og Premier League, som fynboen tidligere har store succes i.

Men selvom Kasper Hjulmand gør det klart, at han altid vil stå til rådighed og hjælpe Eriksen, så har landstræneren ikke brug for at komme med gode råd i forhold til en kommende arbejdsgiver.

»Det gælder om at finde et sted, hvor det handler mest muligt om fodbold. Hvordan er strukturen i klubben? Hvem er det, der egentlig gerne vil have én? Passer det til den måde, man spiller på? Det nytter ikke noget, at man er kantspiller, hvis de ikke spiller med kanter. Så det handler om at finde et sted, som passer til den måde, han spiller fodbold på. Der gælder det samme for Christian som for alle mulige andre.«

»Der skal være kendskab til én, men alt det her ved Christian udmærket godt. Han har været i det så lang tid. Han kender sig selv utrolig godt, så det er meget lidt i forhold til yngre spillere, som man kan fortælle ham. Han er fuldt bevidst om sig selv, sin situation og de ting, han har prøvet. Han er super oplyst, men det drejer sig om at finde dét sted, hvor han kommer til at spille fodbold, og som passer ham, og hvor han kan spille sig varm igen.«

Christian Eriksen er fri på markedet, efter han blev løsrevet af sin kontrakt i Inter. Det gjorde han, fordi han har fået indopereret en ICD-enhed, som det ikke er tilladt at spille med i støvlelandet.