Det ligner mere og mere, at Christian Eriksen fortsætter sin aktive fodboldkarriere.

I hvert fald hvis det står til stjernen selv, der tirsdag forklarede til DR, at han har ambitioner om at spille VM i Qatar senere på året.

Først og fremmest skal Eriksen dog finde sig en klub, og umiddelbart ligner det en retur til Premier League. Danskerens agent, Martin Schoots, har således italesat kærlighedsforholdet mellem Christian Eriksen og England i løbet af de seneste uger.

Agenten har også udtalt sig åbent i interview med flere forskellige engelske medier om, at landsholdsstjernen er i rigtig god form og er meget ambitiøs omkring sin fremtid på fodboldbanen.

Morten Bruun ved godt, hvor han kunne se Christian Eriksen spille i Premier League. Foto: Rasmus Schou Vis mere Morten Bruun ved godt, hvor han kunne se Christian Eriksen spille i Premier League. Foto: Rasmus Schou

»Det er virkelig, virkelig positivt,« siger fodboldekspert og tv-kommentatoren Morten Bruun først og fremmest om Eriksens seneste udmeldinger om, at han vil fortsætte med sin karriere.

»Men det fjerner ikke enhver tvivl. Det fjernede den tvivl, der måtte have været om hans egne intentioner og velbefindende. De er elimineret nu, men vi må også være realistiske og sige, at der vil være en mental barriere ved for alvor at konkurrere på højeste niveau. Det, vi ser, er ubetinget glædeligt, men jeg kommer ikke til at tænke: 'Fedt nok, han er med til VM i Qatar.' Det ville jeg tænke, hvis han startede inde i en Premier League-kamp om en måned og fuldførte den fysisk og mentalt uden problemer.«

Men hvis vi nu leger med tanken om, at Eriksen ryger en tur til Premier League, hvilke klubber kunne så være en mulig destination for midtbanespilleren? Det giver Morten Bruun sit bud på.

Han understreger dog, at det er svært at komme med et kvalificeret gæt, før man ved, om Christian Eriksen overhovedet kan spille fodbold på topplan igen. Han vil med andre ord gerne se danskeren i en gruppetræning først – og det kan ske senere på måneden, siger Martin Schoots.

»Hvis han kommer tilbage, så kunne jeg godt se ham i en af subtop-klubberne i Premier League. Det kunne være West Ham, hvor det går godt i øjeblikket. Jeg har svært ved at se ham i Norwich eller Burnley samt Manchester City, Manchester United, Liverpool og Chelsea,« siger Morten Bruun og fortsætter:

»Var jeg Christian Eriksen, skulle jeg ikke ud og søge et nyt eventyr nu. Og når agenten udelukker Danmark, så må England være det oplagte valg. Det er også der, hvor hans navn står klarest, fordi det var i Premier League, han blev en international spiller.«

Han vil have danske relationer i klubber som Tottenham, Brentford og Aston Villa. Kunne han overveje nogle af dem?

»Det er svært for mig at spå om Brentford og Aston Villa. Jeg tror, at Christian Eriksen ville være ked af at spille på det niveau, da EM startede. Omvendt er der sket så meget det sidste halve år, og hvis vi tager det in mente, tror jeg, at samtlige Premier League-klubber kunne være attraktive.«

»Jeg kunne godt se ham vende retur til Tottenham. Han brændte ikke broer som sådan, selvom han delvist selv tvang skiftet til Inter igennem. Spørgsmål er, om matchet med Antonio Conte er godt.«

Afsluttende siger Morten Bruun, at Christian Eriksen højst sandsynligt ikke kan se frem til en lang kontrakt, hvis det ender med en retur til England.

»Det skal ligeledes være attraktivt for klubberne at hente Christian Eriksen. Derfor bliver det ikke en stor fireårig kontrakt, han får. Men flere klubber vil være interesserede i at få en potentiel klassespiller på en fri transfer, hvis længden og beløbet på kontrakten er overkommelig.«

Christian Eriksen fik ophævet sin kontrakt med Inter i sidste måned. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Christian Eriksen fik ophævet sin kontrakt med Inter i sidste måned. Foto: MARCO BERTORELLO

Christian Eriksen har den seneste måned selvtrænet både på OBs baner og i Schweiz.

Den tidligere Inter-stjerne er både blevet rygtet til Ajax og Tottenham samt en retur til Danmark. Holland og Superligaen virker dog ikke realistisk.

Martin Schoots har således sagt, at det er for tidligt at vende hjem til Danmark, mens B.T. to gange har været i kontakt med sportsdirektøren i Ajax, Marc Overmars, som i begge tilfælde fortæller, at den hollandske storklub ikke er interesseret i deres tidligere stjerne.

Derfor peger pilen kraftigt mod Premier League, og den pil bliver ikke mindre, hvis du smider Martin Schoots retorik i de engelske medier oven i ligningen.