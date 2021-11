Hvad gør Christian Eriksen – og hvad skal der ske?

Det er meget få mennesker, som kender svaret på de spørgsmål. Alligevel blev landsholdsstjernen tirsdag rygtet til Ajax Amsterdam af både Corriere dello Sport og journalisten Nicolò Schira.

Det er første gang, at historier om en ny klub har været så konkret, siden Eriksens forfærdelige kollaps i Parken den 12. juni i Danmarks EM-åbner mod Finland.

Men ifølge Ajax, hvor Eriksens karriere for alvor tog fart for over et årti siden, bliver det ikke til den genforening, som ellers kunne give mening.

29-årige Christian Eriksen har tidligere spillet i Ajax med succes. Foto: ROBIN UTRECHT Vis mere 29-årige Christian Eriksen har tidligere spillet i Ajax med succes. Foto: ROBIN UTRECHT

I en sms-besked til B.T. tirsdag eftermiddag skriver direktøren i Ajax, Marc Overmars, således at den hollandske storklub overhovedet ikke har vist Inter interesse vedrørende Christian Eriksen.

Dermed fortsætter det store mysterium om landsholdsstjernens fremtid. Sikkert er det, at han ikke kan blive i Italien, hvis dét at spille fodbold stadig er en del af hans planer. I Serie A er det nemlig ikke tilladt at spille med en hjertedefibrillator, som Christian Eriksen fik indopereret, få dage efter han faldt om på Parkens græstæppe med et hjertestop.

De store spørgsmål er i disse uger og måneder, om Christian Eriksen overhovedet fortsætter karrieren. Og hvis ja – hvor det så i givet fald skal ske. Fyn og OB har ligesom hollandske Ajax været nævnt som en mulig destination for den tidligere Tottenham-stjerne. Superliga-klubben vil dog ikke sige meget om muligheden for en sensationel hjemkomst.

»Jeg har ingen kommentar til det, og jeg ved heller ikke noget om, hvordan og hvorledes det går med Christian. Jeg har ingen kommentar overhovedet,« sagde Michael Hemmingsen, som er sportschef i OB, til B.T. for en uges tid siden og fortsatte:

»Jeg tror ikke, der er en dansker, der ikke følger med og håber, han har det godt. Christian har haft en fantastisk tid i OB, så selvfølgelig håber vi, han har det godt.«

Ajax er tavse omkring Christian Eriksen. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Ajax er tavse omkring Christian Eriksen. Foto: HANNAH MCKAY

Historierne omkring Christian Eriksens fremtid blussede for alvor op igen i fredags, da hans italienske klub, Inter, præsenterede regnskab for klubbens aktionærer. I regnskabet var der en note, hvor der stod, at Serie A-klubben regner med at realisere danskerens værdi på 136 millioner kroner gennem et salg.

Landsholdsspillerens usikre fodboldfremtid kan dog betyde, at Inter er nødt til at acceptere et økonomisk tab. Det skulle storklubben også være villig til, skriver Corriere dello Sport.

Den mener, at Christian Eriksen kan forlade Italien på en fri transfer til januar eller i en af de efterfølgende måneder. På den måde kan Inter afskrive hans løn, som lyder på cirka 56 millioner kroner om året, indtil fodboldstjernen har kontraktudløb i 2024.

I kulissen lurer også de potentielt milliondyre forsikringssager, der også spiller må formodes at spille en rolle i begivenhederne omkring Christian Eriksen

B.T. har forsøgt at få en kommentar på Eriksens fremtid fra Inter. Storklubben er endnu ikke vendt tilbage.