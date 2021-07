Christian Eriksens eventyr i italienske Inter ser ud til at være slut.

Og det skyldes, at den danske landsholdsstjerne har fået indopereret en hjertedefibrillator, efter han kollapsede mod Finland den 12. juni i Parken.

Det fortæller Francesco Braconaro til Radio Kiss Kiss. Han er medlem af den tekniske videnskabelige komité i Serie A.

»Christian Eriksen kan ikke få grønt lys til at spille i Italien. Hvis spilleren kan få fjernet defibrillatoren og dermed bekræfte, at patologien kan blive løst, kan han vende tilbage og spille for Inter,« siger han helt præcist i interviewet.

Christian Eriksen har fået indopereret en hjertedefibrillator, fordi den kan hjælpe ham, hvis et lignende uheld skulle ske i fremtiden.

Siden det forfærdelige uheld ved Danmarks åbningskamp ved EM har der været spekuleret i, om danskeren kunne fortsætte i Italien. Det er nemlig ikke tilladt at spille med en hjertedefibrillator. Det siger ligaens protokoller.

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

»Omkring tildelingen af egnethed til sportsudøvelse i Italien er vi meget mere forsigtige og strenge,« har professor Enrico Castellacci, der var landsholdslæge for Italien ved VM i 2006 og i dag er præsident for læger i fodboldverdenen, tidligere udtalt.

»En ukontrolleret bold eller en tackling kan deaktivere den mekanisme, der giver et elektrisk stød i tilfælde af hjertestop,« forklarede Castellacci til avisen Il Messaggero i sidste måned.

Den danske landsholdsstjerne har kontrakt med de forsvarende mestre fra Inter til sommeren 2024.