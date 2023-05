Champions League-finalen i 2022 blev skæmmet af store uroligheder forud for kampen, da UEFA på ingen måde havde styr på sikkerheden omkring stadion.

Mange fans af Liverpool blev mast ude foran stadion, og efterfølgende blev et uafhængigt panel sat til at udarbejde forholdsregler, som skal sikre, at den slags ikke sker igen.

Et medlem af panelet, som kom op med i alt 21 anbefalinger, er professor i social psykologi på Keele Universitet Clifford Stott. Og han er vred på UEFA. Rigtig vred.

Torsdag aften var den nemlig helt gal igen. Efter West Ham havde slået AZ Alkmaar ud i semifinalen i Conference League, valgte fans fra AZ Alkmaar at storme det afsnit, hvor familiemedlemmer og lignende til West Hams spillere sad. I videoklip kan det ses, hvordan West Hams fans må forsvare sig selv, og nogle af West Hams spillere måtte sågar blande sig.

Det er det, der nu får Clifford Stott til at lange ud mod UEFA i et interview med Daily Mail. Han mener nemlig, at UEFA har forsømt at implementere de 21 forslag, som det uafhængige panel kom op med. Han mener også, at UEFA fuldstændig har ignoreret den sikkerhedstrussel, som AZ Alkmaars mest ekstreme fans kunne udgøre for udeholdets medrejsende fans.

»Det her er endnu en stor sikkerhedsbrist ved en stor begivenhed, som UEFA holder, og det er deres ansvar. De angreb, som vi så fra AZ Alkmaars ultras er forfærdelige og kunne let have ført til, at fans led voldsomme skader eller sågar dødsfald,« forklarer han og fortsætter:

»Som vi konkluderede i vores rapport om Champions League-finalen, har UEFA 'det primære ansvar', da det er deres begivenhed, og de burde have reageret på, hvad der var en klar trussel mod den offentlige orden. Som med i Paris i 2022 var dette et klart svigt af interoperabilitet. UEFA lovede at handle på vores 21 anbefalinger, efter rapporten blev offentliggjort, men beviserne tyder på, at det ikke er tilfældet.«

Han henviser også til, at der i løbet af kampdagen var masser af beviser på de sociale medier, som indikerede en aggressiv opførsel fra dele af AZ Alkmaars fans.

UEFA har meddelt, at de vil åbne en efterforskning af de voldsomme scener, som udspillede sig. Vil du læse mere om, hvad der skete, kan du gøre det her.