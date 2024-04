FC København var sekunder fra at blive sparket ud af guldkampen, men overtiden blev vital for mestrene – både det ene og andet sted.

Omvendt må Brøndby se tilbage på to missede point med enorm skuffelse, da de nu må dele favoritværdigheden til DM-titlen med FC Midtjylland.

Det mener B.T.s sportschef, Lasse Vøge, der her tager temperaturen på guldfavoritterne efter Superligaens 25. runde.

B.T.s GULDBAROMETER



Daniel Wass mener, at Brøndby spillede for stressende i slutfasen og tillod AGF en vej tilbage i opgøret. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Daniel Wass mener, at Brøndby spillede for stressende i slutfasen og tillod AGF en vej tilbage i opgøret. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Brøndby må ærgre sig gule og blå over, at det ikke er lykkedes at trække fra i toppen af rækken.«

»De to sene udligninger fra Silkeborg og AGF leder tankerne hen på Niels Frederiksens ikoniske 'Keep Attacking'-tavle. Måske skal den støves af? For det er lige nu de gules største problem: At lukke kampene.«

»Jeg har stadig guldfidus til Brøndby, men de skal bevise for mig, at de seneste to pointtab skyldes taktiske bommerter – og ikke begyndende gummiben.«

»Midtjyderne har klatret fra at være min guldoutsider til nu at være sidestillet med Brøndby i favoritrollen.«

»Det skyldes, at FCM i mine øjne i øjeblikket har det højeste bundniveau – jeg ser dem ikke kollapse i nogle af de resterende syv kampe.

»Derudover har man fået forløst Dario Osorio på det helt rigtige tidspunkt – og i de tætte og intense kampe, der venter, kan et sekunds magi fra chileneren blive altafgørende.«

FC Københavns Lukas Lerager i søndagens hedebrag mod FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere FC Københavns Lukas Lerager i søndagens hedebrag mod FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Diks' overtidsscoring lægger 10 procent på min vurdering. Og AGF's udligning mod Brøndby tilføjer yderligere to procent til FCK's guldchancer.«

»Situationen er kritisk – for mestrene har nu kun syv runder til at overhale tre hold. Men omvendt ved vi alle, hvad der sker med et FCK-hold med momentum.«

»I det psykologiske spil er presset nu kastet over på Brøndby og Midtjylland. Så jeg nægter at afskrive københavnerne. Men tag ikke fejl – de er kun outsidere.«

»Jamen, halløjsa! Velkommen til FCN – hvor kom I lige fra?«

»Det er en gave med en blind passager i denne vanvittige guldslutspurt, men jeg må også indrømme, at jeg virkelig skal grave dybt for at finde et scenarie, hvor nordsjællænderne står med pokalen den 26. maj.«

»Jeg var langt fra blæst bagover af deres 1-0-sejr i Silkeborg – og generelt synes jeg, at niveauet er alt for svingende uge for uge.«