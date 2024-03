Nicklas Bendtner har aldrig rigtig brudt sig så meget om at være i Danmark.

Det fortæller han i en ny dokumentar, der udkommer hos TV3 og Viaplay 12. februar, hvor han siger, at det er svært for ham at gå under radaren.

Han forklarer desuden, at det er derfor, han altid går med hat: Så han kan gemme sig lidt.

Men ikke med den hat, som han har valgt til B.T.s interviewsession - for den er høj.

»Jeg begyndte, som jeg blev mere og mere genkendt, at gå mere og mere med hat for at undgå det.«

»Stor set alle dem, jeg møder, er super venlige, respektfulde og søde, men nogle gange vil man gerne bare kunne gå en tur uden at skulle tage et billede eller have en lang snak.«

Jeg har hørt, at Wozniacki har en paryk, som hun bruger i Danmark. Det kan være, du skulle prøve det?

»Haha, jeg har jo nærmest en i forvejen,« siger han og tager sig til de lange lokker under hatten.

Han understreger, at der meget sjældent, at folk bliver ubehagelige over for ham.

Kan du godt undgå opmærksomheden, hvis du eksempelvis bevæger dig rundt i byen?

»Ja, jeg kører som regel derhen, hvor jeg skal. Jeg er ikke en, der går så meget. Så skal det være oppe nord på, hvor der kun er et par naboer.«

