Det går stærkt hos det kendte par Sus Wilkins og Nicklas Bendtner.

I et opslag på Instagram viser skuespilleren Sus Wilkins nemlig både et billede af et sæt nøgler med en rød hjertenøglering og et billede af hende og kæresten Nicklas Bendter i en tom lejlighed.

Alt i alt et sæt billeder, der tyder på, at det relativt nye par har slået adresserne sammen.

Et tegn, der bekræftes af et opslag i Tinglysningen, som B.T. har foretaget.

Her kan man nemlig se, at parret i december købte en lejlighed i indre København for 9,5 millioner kroner.

Det passer også godt sammen med den tekst, som Sus Wilkins har skrevet i sit opslag.

'Byen for evigt', lyder det til billederne af den nye lejlighed.

Parret er tidligere set sammen ved fodboldkamp. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

De to kommer ikke til at savne plads i den nye lejlighed, da de 182 kvadratmeter rummer hele syv værelser.

Hvis pladsen alligevel bliver for trang for den tidligere fodboldspiller, har han stadig det over 400 kvadratmeter store hus i Høsterkøb.

Det har været til salg siden 2022, og med en salgspris på 35.000.000 er det heller ikke, hvem som helst, der kan overtage nøglerne.

Huset købte han i 2020.

Det dannede også ramme om tv-serien 'Bendtner og Philine', hvor seerne kunne følge den tidligere fodboldspillers liv med ekskæresten Philine Roepstorff.

Rygterne om, at Sus Wilkins og Nicklas Bendtner havde dannet par havde længe svirret, da det blev bekræftet i november.

Det gjorde de selv, da de samme dag begge lagde et parbillede på Instagram.

Med den nye lejlighed tyder alt på, at forholdet den dag i dag går så godt, at de nu vil være endnu tættere på hinanden.