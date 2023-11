Rygterne har længe svirret omkring Nicklas Bendtner og skuespillerinden Sus Wilkins.

Og nu bekræfter de, at de danner par.

Lørdag delte Nicklas Bendtner et billede af dem, dog uden tekst, mens Sus Wilkins sent om aftenen gjorde det samme, hvor hun bekræftede, at de er i et forhold.

Et kig på deres sociale medier viser da også, at de er rejst til Brasilien sammen, hvor de natten til søndag dansk tid så Nicolas Dalby i aktion i UFC-oktagonen. En kamp, der endte med en vild dansk sejr.

Tidligere på dagen var de også på besøg hos den tidligere landsholdsangribers gode bekendtskab Kevin Magnussen.

Nicklas Bendtner og Sus Wilkins blev af Se og Hør set sammen i Rom tilbage i september.

Efterfølgende bekræftede den svenske model Clara Wahlqvist, at hun og den tidligere fodboldspiller var gået fra hinanden.

I august offentliggjorde Sus Wilkins desuden, at hun var blevet skilt fra Freja Kirk, som hun havde dannet par med i ti år. De blev gift i 2021 men er nu blot venner, har de efterfølgende fortalt.

Fc København mod Fc Bayern München. Her er det: Nicklas Bendtner og Sus Wilkins Foto: Anthon Unger Vis mere Fc København mod Fc Bayern München. Her er det: Nicklas Bendtner og Sus Wilkins Foto: Anthon Unger

Hverken Sus Wilkins eller Nicklas Bendtner har tidligere ønsket at kommentere på den spirende romance.

Heller ikke efter B.T. så dem sidde tæt sammen under Champions League-kampen i Parken mellem FC København og Bayern München.

For kort tid efter mødte B.T. Nicklas Bendtner i forbindelse med pressedagen for anden sæson af hans tv-program 'Nicklas Pranker'.

'Nul, nul,' lød det med et smil, da B.T. spurgte til, hvad han ønskede at fortælle, og han understregede, at han ikke havde lyst til at tale om sit privatliv.

Sus Wilkins var med i første sæson af 'Nicklas Pranker', men det vides dog ikke, om det var der, de mødte hinanden første gang.