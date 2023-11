Den store ferie starter i selskab med Kevin Magnussen.

Det nye powerpar i dansk showbusiness, Nicklas Bendtner og Sus Wilkins, er rejst mod Brasilien, hvor tre ugers ferie venter.

De to lægger ud med et besøg hos den tidligere landsholdsangribers gode bekendtskab Kevin Magnussen, der denne lørdag kører sprintløb.

På billedet af Magnussen, som holdet har delt, kan man se, at Bendtner og Wilkins har fundet vej til garagen i Sao Paulo, selvom der var frygteligt vejr om fredagen, hvor F1-tilskuerne måtte flygte fra lægterne.



Got to get in those five-a-day! #HaasF1 #BrazilGP pic.twitter.com/dC4VwDkFQj — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 4, 2023

Haas-racerkøreren kender Bendtner fra trænings- og behandlingsstedet Protreatment, der ligger i Dragør. Her kommer nogle af Danmarks bedste sportsudøvere og får kyndig vejledning i at passe og opbygge deres kroppe.

På Wilkins' Instagram-profil fortalte hun fredag, at de var på vej mod tre uger i Brasilien efter et kort stop i London, og denne lørdag har hun delt et foto af sit Formel 1-adgangskort.

B.T. havde et interview med Bendtner for nylig, men her var han ikke meget for at tale om den nye kvinde i livet.

»Desværre,« afviste Bendtner.

Det er ikke første gang parret er blevet spottet til en stor sportsbegivenhed, for de var også i Parken, da FCK mødte Bayern München tidligere på efteråret - læs mere her.