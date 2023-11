Kaotiske scener udspillede sig under fredagens Formel 1-kvalifikationen i São Paulo.

Vilde vindstød i en voldsom og pludseligt opstået storm fik taget på en af de store tribuner på den berømte Interlagos bane til at kollapse.

Billeder viser hundredvis af Formel 1-fans i panik, da taget flås i stykker af vinden, og rystede vidner beskriver deres oplevelser i de frygtindgydende minutter.

»Det var frygtelige 10 minutter på banen! Den store tribunes tag kollapsede i det sidste sving, og jeg var tæt på at blive halshugget af stykker af taget, der faldt ned,« skriver den britiske Formel 1-fotograf Andy Hone på X.

What a scary 10 minutes on track! A grandstand roof collapsed at the last corner and nearly got decapitated by falling debris! #F1 #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/dWvkpgVweO — Andy Hone (@andyhone) November 3, 2023

»Vi blev fanget under tribune H. Vi kunne ikke komme ud, vi var nødt til at hoppe ud af billetlugen, da vi ikke kunne finde udgangene. Det var totalt kaos,« skriver X-brugeren Chis Hirst.

Det var under fredagens kvalifikation til Formel 1-grandprixet på søndag, at vejret på Interlagos-banen pludseligt skiftede.

Tilskuere måtte flygte fra de ramte tribuner, der er bygget op til lejligheden i en stilladslignende konstruktion, og som altså ikke kunne klare de hårde vindstød og massive regn. Der meldes ikke om tilskadekomne.

Vindstød på op mod 104 km/t blev målt i området.

Vejret fik også indflydelse på kvalifikationen, hvor Max Verstappen kørte den bedste tid, mens Kevin Magnussen sluttede som nummer 14.

»Vi vidste ikke, hvornår regnen ville komme. Vi regnede med, at det ville komme på et tidspunkt. Men det her, det var sindssygt,« siger Verstappen.