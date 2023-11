Den danske UFC-stjerne Nicolas Dalby vandt natten til søndag sin kamp mod Gabriel Bonfim.

Og der var i den grad tale om et vildt comeback mod brasilianeren, der havde hjemmebane og publikum i ryggen.

For i første runde havde Nicolas Dalby problemer mod Bonfim, der kæmpede godt.

Men det var på ingen måde slut, og i anden runde viste Dalby i den grad, hvad han er lavet af.

I oktagonen i Sao Paolo tog han her revanche, fik overtaget og endte med at tage den vilde sejr.

'Sikke et comeback fra Danish Dynamite', lød det fra de lamslåede kommentatorer, der knap kunne tro deres egne øjne. Du kan se højdepunkterne i videoen over artiklen.

For danskeren fik presset sin modstander, som han nedkæmpede med både spark og slag i hovedet, indtil dommeren til sidst afbrød opgøret.

Det var Nicolas Dalbys 30. kamp i MMA, og det var den fjerde UFC-sejr i træk for danskeren.

Inden kampen fortalte han, at han gerne ville undgå Gabriel Bonfims kvælertag – noget, brasilianeren har vundet sine seneste to UFC-kampe på.

»Det er absolut et kvælertag, man skal være bekymret for. Det er noget, der kan slutte kampen på meget kort tid, hvis man giver ham mulighed for at få fat i en med det greb,« sagde Dalby inden kampen til Ritzau.

Og det lykkedes som bekendt ikke for Bonfim at vinde kampen på den måde.

I stedet tog danskeren sin 23. sejr i MMA-regi.