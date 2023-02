Lyt til artiklen

Det er prisstigninger, der skal generere et øget overskud for streamingtjenesten Viaplay i år.

Sådan lyder det fra koncernens direktør, Anders Jensen, til Mediawatch.

I Danmark har Viaplay i begyndelsen af februar netop hævet prisen for den mindst pakke med adgang til film og serier med 10 kroner, mens den store pakke med adgang til sport forbliver uændret i pris.

Priserne er nu:

Serie- og filmpakken: 129 kroner om måneden.

Totalpakken med sport: 449 kroner om måneden.

Anders Jensen fortæller videre i interviewet med Mediawatch, at det hele tiden har været meningen, at 2023 skulle være et år med prisstigninger, efter at 2022 var et år med fokus på massiv vækst i abonnementer – hvilket også lykkedes.

Prisstigningerne skal være med til at afspejle udbuddet af indhold, lyder det fra den store streamingtjeneste.

Som Viaplay har skrevet på sin hjemmeside:

'Vi justerer vores priser, men dette er også den første prisstigning i to år. I den periode har Viaplay været i stand til at tilbyde sine kunder en stor mængde nyt premium-indhold, både lokalt produceret og fra internationale partnere. Denne prisjustering er nødvendig for, at vi fortsat kan tilbyde film og serier af højeste kvalitet,' står der.

Hvad er en rimelig pris for Viaplay store pakke?

Og direktør Anders Jensen supplerer til Mediawatch:

»Vores prispunkter til pakker med indhold ad libitum er fantastiske køb, når man sammenligner med et biografbesøg for at se bare én premierefilm, billetter til bare én sportsbegivenhed eller endda en tur med familien til deres favoritpizzeria,« sagde han under et såkaldt investorkald.

Hvor han dog også anerkendte, at kunderne kan være pressede på grund af inflationen.

Alligevel er prisstigningerne i Danmark ikke de eneste, Viaplay har gennemført i inden for årets første måneder. Og langt fra de største.

I Sverige er prisen for den største pakke blevet sat op med 20 procent (på grund af nye Premier League-rettigheder).

I Norge er prisstigningerne på 15 procent, og yderligere 15 procent for den dyreste pakke med Premier League.

I Polen stiger den store sportspakke med 60 procent til marts (på grund af nye Formel 1-rettigheder).

I Holland blev prisen allerede sidste år sat op med 40 procent på den dyre sportspakke (på grund af nye Formel 1-rettigheder).

Viaplay har en målsætning om at nå ni millioner streamingabonnenter i 2023, efter at de sidste år voksede med 83 procent til 7,3 millioner kroner. Heraf skal de fem millioner være i Norden, mens resten skal komme fra nye markeder, hvor streamingtjenesten går frem.