Selvom hun af Thomas Blachman blev kaldt 'belastende', så står Rosita Bramsen fast på retten til at være den, hun er.

Den 29-årige 'X Factor'-deltager håber, at hun med sin selvsikkerhed på tv og billeder af sin nøgne krop på Instagram kan inspirere andre unge kvinder til at turde stå ved, hvem de er.

»Det er ikke nemt at få et højt selvværd, men hvis man bliver bevidst om at styrke det, giver det virkelig noget livsglæde. Livet får mere værdi,« fortæller hun til B.T.

Fredag aften stod det endelig klart, at Rosita Bramsen bliver en af de tre deltagere, som Thomas Blachman tager med til næste uges liveshow. Valget stod mellem hende og 24-årige Peter Thomsen. Og over for sangerinden lagde dommeren ikke skjul på, at han havde haft betænkeligheder ved at vælge hende.

29-årige Rosita Bramsen er videre til liveshows.

»Jeg tror, du er en lille smule belastende at arbejde sammen med,« fortalte han til en undrende Rosita Bramsen.

»Det er klart, at det kan du slet ikke forestille dig – og det er der, det belastende starter.«

Men ifølge Rosita Bramsen er de efterfølgende sætninger blevet klippet ud. Thomas Blachman skulle nemlig have fortalt, at årsagen til det 'belastende' samarbejde skal findes i, at hun 'er så sikker som kunstner', og at hun 'ved, hvem hun er'.

»'Og at det er en styrke', fortalte han mig. Så han gav mig en forklaring, som faktisk var ret sød,« forklarer Rosita Bramsen.

Siden optagelserne har hun arbejdet sammen med Thomas Blachman og musikeren Claus Hempler, som i flere sæsoner har været dommerens musikalske sparringspartner under 'X Factor'. Og her har Rosita Bramsen oplevet et behageligt samarbejde, hvor der har været plads til hende, selvom hun tilsyneladende var lidt af en mundfuld for Thomas Blachman på bootcampen.

»De er sindssygt gode til at se og værne om, hvad der er Rosita, og hvordan jeg så også får det hjertelige og personlige frem. Og jeg er altså åben og modtagelig over for feedback, selvom jeg godt ved, hvem jeg selv er, og jeg har en indre kerne og et højt selvværd.«

Trods Thomas Blachmans hårde ord ser Rosita Bramsen kun sit selvværd som en styrke. Og hun håber hun kan inspirere andre unge kvinder til at turde fylde noget uden at tænke på, om andre synes, de fylder for meget.

Det vil hun gøre i 'X Factor', men det gør hun også på sin Instagram-profil, hvor selvkærlighed og seksuel frigørelse fylder lige så meget som musikken.

Her har hun blandt andet delt flere kunstneriske billeder af sin nøgne krop.

Hun prøver at sløre sine brystvorter eller beskære billedet lige under venusbjerget, så Instagram ikke fjerner dem for at bryde reglerne om nøgenhed.

»Jeg er meget bevidst om, at de skal kunne blive liggende, for det styrker min selvfølelse i, at jeg gerne må fylde og være den, jeg er,« siger Rosita Bramsen, der selv fandt modet til at vise sin nøgne krop ved at følge med hos sexologen og 'frigørelsesaktivisten' Fie Sommer.

»Jeg har ikke lyst til at være belærende, men jeg håber, jeg også kan inspirere. Hvis jeg kan hvile i min egen krop og have den udstråling, jeg har, så er der måske også nogle andre, der kan hvile i det,« fortæller 'X Factor'-deltageren.

Rosita Bramsen er blandt andet bevidst om, at hendes selvværd kan hjælpe hende under TV 2-programmet, som traditionelt har haft store udfordringer med, at deltagerne har oplevet personlige og hadefulde beskeder fra seere.

»Hvis det var en, jeg elskede og holdt af, som havde en negativ reaktion på mig, så ville jeg tænke over det. Men så længe det er nogen, jeg ikke kender, så går det mig faktisk ikke særlig meget på,« siger den 29-årige sangerinde.

»Men jeg tror også, det er sværere at være i, når man er i starten af 20erne, end når man er i slutningen.«