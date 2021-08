Det populære realityformat 'Robinson Ekspeditionen' vender tilbage til skærmen mandag 6. september efter en længere coronapause.

Og her kan man støde på flere velkendte ansigter.

Et af dem er tv-vært Lisbeth Østergaards mand, den 43-årige pædagog Ralf Østergaard Christensen.

»Jeg har altid haft en drøm om at være med. Det er den ultimative udfordring med sult og savn og fede konkurrencer og taktisk spil,« jubler han til B.T.

Ralf Østergaard Christensen er offentligt kendt som tv-vært Lisbeth Østergaards mand, men snart bliver han kendt som 'Robinson Ekspeditionen 2021'-deltager. Foto: TV3 Vis mere Ralf Østergaard Christensen er offentligt kendt som tv-vært Lisbeth Østergaards mand, men snart bliver han kendt som 'Robinson Ekspeditionen 2021'-deltager. Foto: TV3

Han slap faktisk allerede igennem nåleøjet allerede i 2019, da 2020-sæson blev castet.

Men den sæson blev som bekendt aflyst på grund af coronapandemien, og derfor fik Ralf Østergaard Christensen lov til at komme direkte til slutcastingen på årets sæson.

Her blev han lykkeligvis valgt som deltager endnu en gang.

Det er dermed en gammel drøm, der er gået i opfyldelse for den mangeårige fan af programmet.

»Jeg har hele tiden gået og ventet på, at vores børn havde en alder, hvor jeg synes, at nu kunne jeg godt lige forlade reden et par måneder, hvis alt går godt,« siger han og griner.

Sammen med Lisbeth Østergaard har han sønnerne Carlo på 3 år og Viggo på 6 år.

Faktisk ville han også gerne have deltaget i 'Robinson Ekspeditionen' allerede inden, deres yngste søn Carlo kom til verden.

Men her var der en anden forhindring.

»Lisbeth arbejdede jo på TV3 i en årrække, og der havde jeg lyst til det, men jeg fik at vide, at det kunne jeg ikke, så længe Lisbeth arbejdede ved TV3, så der gik jeg og ventede på, at hun skulle stoppe, så jeg kunne søge,« forklarer Ralf med et grin.

Lisbeth Østergaard og Ralf Østergaard Christensen på Klampenborg Galopbane. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Lisbeth Østergaard og Ralf Østergaard Christensen på Klampenborg Galopbane. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Men nu flaskede det hele sig endelig for den 43-årige institutionsleder.

Derfor var hans kære kone også klar til at tage den ekstra tørn derhjemme, så farmand kunne få sit livs oplevelse i Santo Domingo i Den Dominikanske Republik.

»Lisbeth har været en kæmpe støtte. Hun har vidst i alle de år, vi har kendt hinanden, at det var min drøm. Så det sidste hun siger på vej ud af døren er: 'Du lover fandeme ikke at give op, bare fordi du savner os! Jeg har styr på hjemmefronten'. Den sætning gentog jeg en masse gange for mig selv undervejs,« siger Ralf.

»Men hun har godt nok haft sit at se til,« tilføjer han med et grin.

Lisbeth Østergaard har haft sit og se til med parrets to sønner, 3-årige Carlo og 6-årige Viggo, mens far Ralf var afsted til 'Robinson'. Her ses Lisbeth med parrets yngste barn, sønnen Carlo, sidste år. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lisbeth Østergaard har haft sit og se til med parrets to sønner, 3-årige Carlo og 6-årige Viggo, mens far Ralf var afsted til 'Robinson'. Her ses Lisbeth med parrets yngste barn, sønnen Carlo, sidste år. Foto: Søren Bidstrup

Savnet til familien var netop det, den inkarnerede 'Robinson'-fan havde forudset som sin største udfordring på forhånd.

»Vi vidste jo ikke, hvornår vi ville høre fra hinanden igen. Så jeg lavede en masse videoer til vores to sønner, så de stadig kunne huske hvordan far, han er, hvis jeg kom langt,« griner han.

»Og så havde vi stået med verdenskortet hjemme i køkkenet og forberedt dem på, hvor jeg var henne i verden. Som ivrig 'Robinson'-seer vidste jeg, at det altid foregår i Filippinerne. Men i Kastrup Lufthavn får jeg simpelthen at vide, at jeg skal til Santa Domingo,« griner han videre.

Han fik heldigvis lov til at sende en sms hjem med ændringerne, og nu her efter optagelserne er han bestemt ikke skuffet over den oplevelse, han så længe havde drømt om.

Til daglig arbejder Ralf som holdleder på en sikret institution for unge mennesker på Amager.

Udover Ralf Østergaard Christensen er to yderligere deltagere offentliggjort.

Det er Ninos Ohara, kendt fra donutkæden Bronuts, som han startede med den tidligere 'Robinson'-deltager Türker Alici, samt Amanda Sascha fra DR-programmet ’De dyre piger’.