»Jeg vil da gerne erkende, at jeg hellere ville på forsiden for en god opfindelse eller for at have gjort noget godt for verden – men faktum er, at jeg var på forsiden på grund af mit billede med Alexandra, som hænger i mit hjem,« siger Morten Stokholm.

Denne gang fortæller den 46-årige søborgenser om de reaktioner, han har modtaget, siden han sidste torsdag blev gift med Mette Kragh Nielsen i bedste sendetid.

Og her kom det altså bag på ham, at interessen for DR-programmet er så overvældende, at selv en lillebitte plakat i hans hjem kan blive en kæmpestor historie i de danske medier.

»Jeg var inde for at deltage i en podcast (DRs 'Superfan', red.), hvor de, lige inden vi gik i gang med at optage, sagde: 'Det bliver jo fuldstændig episk med det billede af Alexandra,' og jeg bare stod dér: 'Undskyld, hvad?' Og det fik de jo så ret i,« griner Morten Stokholm

For få dage senere blev han ringet op af blandt andet B.T., der ville høre, hvorfor han havde et letpåklædt billede af den tidligere prinsesse hængende.

Også på de sociale medier går snakken lystigt om programmet, men foreløbig har Morten Stokholm kun oplevet sin tv-deltagelse som positiv.

Nu glæder han sig dog til at se, hvordan det bliver modtaget, at han i denne uges 'Gift ved først blik' valgte at præsentere sin hustru for en samtykkeerklæring, fordi han fornemmede, at der så småt var optræk til sex.

»Baggrunden for det får I selvfølgelig i næste uge.«

