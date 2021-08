Det er ikke, fordi han er royalist, at Morten Stokholm har et billede af grevinde Alexandra hængende i sit hjem.

Han er derimod fascineret af den tidligere prinsesses seksuelle udstråling, fortæller 'Gift ved første blik'-deltageren til B.T.

»Jeg har et billede mere i soveværelset og to i gangen med en nøgen kvindekrop. Det er et udtryk for, at jeg ikke er bange for kvinder, og at de gerne må være stærke og have noget at byde på uden at blive fanatiske og være på tværs,« siger han.

»Jeg har egentlig altid været fascineret af kvindekroppen, og det er ret interessant, når kvinder ikke er bange for at vise sig frem.«

Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm. Foto: Snowman Productions Vis mere Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm. Foto: Snowman Productions

I torsdagens afsnit af DRs datingprogram viser Morten Stokholm rundt i sit hjem i Søborg, og her kan man på den ene væg spotte et kunsttryk af Lill-Marlen Elnegaards efterhånden berømte maleri af en letpåklædt grevinde Alexandra.

Maleriet var vældig omdiskuteret, da det blev afsløret i 2018 med grevindens fulde opbakning, men Morten Stokholm faldt øjeblikkelig for motivet, som han senere har købt som nummereret kunsttryk i begrænset oplag.

»Grevinde Alexandra er om noget en power woman. Hun er megasej og superflot. Tænk at være over 50 og se sådan dér ud. Hun er også en, der har været i vælten med den første skilsmisse i kongefamilien, og alligevel har skabt sit eget liv og sagt nej til apanagen.«

»Og så har hun turdet lave sådan en plakat, selvom alle godt ved, hvem hun er,« siger han og tilføjer:

Maleriet af grevinde Alexandra er udført af Lill-Marlen Elnegaard. Foto: Lill-Marlen Elnegaard Vis mere Maleriet af grevinde Alexandra er udført af Lill-Marlen Elnegaard. Foto: Lill-Marlen Elnegaard

»Jeg er ikke royalist, så det er billedet og hendes seksualitet, som, jeg synes, er megaspændende.«

I 'Gift ved første blik' blev 45-årige Morten Stokholm gift med den tre år yngre Mette Kragh Nielsen.

Og han var heldigvis også tilfreds med sin hustrus udstråling, da han så hende første gang.

»Den visuelle del er super vigtig for mig i et forhold. Og jeg syntes, Mette var superlækker,« siger Morten Stokholm, der ikke nødvendigvis går efter en bestemt type kvindekrop.

»En kvinde må gerne have lidt til gården og lidt til gaden – det vigtigste er primært, at hun går op i sig selv og kan lide at være i sin egen krop. Og da Mette kom ind, var der ingen tvivl om, at hun kom og indtog rummet på en måde, som jeg godt kunne lide.«

Om Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen forbliver gift, afsløres i løbet af de kommende torsdage på DR1.