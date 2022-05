Onsdag meddelte livsstilseksperten Flemming Møldrup, at han forlader det ultrapopulære DR-program ‘Kender du typen’, som han har medvirket i gennem syv år.

Og det er i den grad en beslutning, der ærgrer hans kollega Anne Glad, som kalder nyheden ‘megatrist’.

»Han har været en fornøjelse at arbejde sammen med. Han er den mand, der har holdt mig ud i længst tid,« griner hun, da B.T. fanger hende over telefonen.

Hun slår dog fast, at programmet nok skal klare sig trods Flemming Møldrups fravær.

»Det er programmet, der er stjernen. Vi kan alle sammen erstattes,« forklarer Anne Glad, som dog understreger, at hun ikke selv er på vej væk lige foreløbig.

»Medmindre der rejser sig et seerkrav mod mig,« griner livsstilseksperten.

Man kan jo ikke undgå at bemærke, at Flemming Møldrup stopper, efter Anna Lin har overtaget værtstjansen. Hvordan har stemningen været mellem jer tre?

»Det har været superhyggeligt. Anna er et kæmpe talent og nem at være sammen med. Det ved jeg, at Flemming også synes,« lyder det var tv-eksperten.

Er du ked af, at Flemming Møldrup stopper?

Hun afventer nu, hvem hendes nye makker vil blive men fortæller, at hun er åben for forslag.

DR kan endnu ikke oplyse, om man har nogle bestemte i kikkerten.

»Nu indleder vi en proces for at finde en ny ekspert til programmet fra 2023. Jeg er sikker på, at vi ender med et godt bud på en ekspert, der ikke skal være en ny Flemming – for ham er der kun én af – men én, som kan tilføre programmet noget andet, der også er skønt at være i selskab med,« lyder det fra programansvarlig Eva Kvist til B.T.

Seerne vil dog have glæde af Flemming Møldrup året ud, da han medvirker i den sæson af ‘Kender du typen’, der sendes til efteråret. Han oplyste onsdag, at han forlader programmet, fordi tiden føles rigtig.

'Nogle gange skal man turde forlade noget, som man elsker. Alene fordi man kan mærke, at tiden er rigtig. Uanset, hvor komfortabelt det ville være at blive. Sådan en tid er det for mig nu,' skriver Flemming Møldrup på Instagram.