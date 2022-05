Missionen var klar: Han ville få hele verden til at elske lakrids.

Og det ser altså ud til, at det til dels er lykkedes. Omsætningen har i hvert fald aldrig været højere, skriver Børsen.

Det er den danske gourmet-lakridsproducent Lakrids By Bülow, der i 2021 har solgt flere lakridser end nogensinde før.

Med en omsætning på 293 millioner kroner, har de slået forrige års salg med 14 procent.

»E-handlen er blevet vores største salgskanal overhovedet med 36 procent af den totale omsætning. Det har været helt afgørende for toplinjen, og på bundlinjen har det været afgørende for at kunne holde styr på omkostningerne,« siger administrerende direktør Fredrik Nilsson til Børsen.

I forlængelse heraf varsler han prisstigninger på produkterne i løbet af 2022. Det skyldes ifølge direktøren inflation og øgede omkostninger.

Det er ikke kun danskerne, der er vilde med de salte og søde sager. I Tyskland er salget samme år steget 33 procent, mens det i Storbritannien er steget 25 procent.

Lakrids By Bülow er stiftet af Johan Bülow i 2007, hvor den første butik åbnede i Svaneke på Bornholm. I dag har virksomheden både flere fysiske butikker og onlinesalg gennem 2000 forhandlere.