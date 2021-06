I morgen sker det: 11 danske fodboldspillere løber på banen i Parken for at forsvare de danske farver ved EM på hjemmebane.

Men hvilke 11, der kommer til at starte inde for Danmark, holder landstræneren helt for sig selv.

I hvert fald ønskede Kasper Hjulmand ikke at give nogen detaljer om den danske opstilling ved det afsluttende pressemøde inden Finland-kampen lørdag aften.

»Spillerne ved endnu ikke, om de starter inde mod Finland. Det er ikke sagt endnu. Men hvornår, hvordan og hvorledes de får det at vide, vil jeg ikke afsløre her,« siger han og pointerer, at det er sjældent, at man har fortalt spillerne opstilling og taktik inden den sidste træning før kamp, som skulle finde sted efter pressemødet på Parkens EM-græs.

Det er særligt i angrebet, at Hjulmand har flere muligheder. Eksempelvis kæmper Jonas Wind og Kasper Dolberg efter al sandsynlighed om den centrale angriberplads, mens der også er realistiske muligheder for andre konstellationer oppe foran. Kører han den måske ligefrem ind med Andreas Cornelius?

Også andre steder på banen kan landstræneren tænkes at hive en kanin op af hatten. For eksempel er der eksperter, der peger på Mathias Jensen som en outsider til en af midtbanepladserne.

Uanset hvem der inde, så har Hjulmand stor tro på sit hold. Men om det kan ende i et EM-mirakel ala 1992, vil han ikke gå ind i.

»Jeg tror, at det rigtige svar er, at vi er komfortable, vi tror på os selv, og vi tør drømme stort. Men vi ved også, at der er større hold derude med større mulighed for at vinde det hele. Men alt kan ske. Det er fodbold. Først gælder det dog Finland,« siger Kasper Hjulmand, som fortæller, at danskeren er forberedt til fingerspidserne i forhold til deres premierekamp ved EM.

»Vi skal have en god start, det er vigtigt at komme godt ind i turneringen. Vi står et godt sted og er godt forberedt. Der er ingenting, der kommer bag på os,« siger han således om Finland, der føres an af den altoverskyggende stjerne Teemu Pukki.

Danmarks første EM-kamp mod Finland i Parken starter klokken 18. Kampens kan følges LIVE her på B.T., hvor du også kan få reaktioner og domme over danskerne.