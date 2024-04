Tv-vært og komiker Jonatan Spang har valgt at tage en længere pause fra sit eget program 'Tæt på sandheden.'

Det oplyser han på Instagram.

'Efter mere end 135 afsnit af 'Tæt på Sandheden' må jeg erkende, at jeg gennem en længere periode har trukket på mine reserver. Jeg er træt og for at kunne genoprette min energi, har jeg lige nu brug for at holde en længere pause,' lyder det.

Derfor bliver det en anden, der i næste uge tager pladsen som vært.

'Denne uges 'Tæt på Sandheden udgår og i næste uge sætter den dygtige og utrolige sjove Esben Pretzmann sig bag skrivebordet,' lyder det.

Esben Pretzmann er entertainer og tidligere kendt fra 'Drengene fra Angora'. Han har også medvirket i 'Tæt på sandheden' som skuespiller flere gange.

Esben Pretzmann bliver ny vært. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Esben Pretzmann bliver ny vært. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

'Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod ham og passe på hinanden, indtil jeg er tilbage igen,' lyder det afslutningsvist.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Jonatan Spang.