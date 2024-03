Som de fleste andre mærker han dem. De opmærksomhedskrævende sociale medier, som æder sig ind på vores dyrebare tid. Fylder os med ligegyldigt gøgl og støj. Og det kan være slemt nok. Men:

»Jeg kan da godt være bekymret for mine børn,« siger den kendte tv-vært Adam Duvå Hall. Om Sonny på 11 og Norma på ni.

Der allerede er steget om bord på samme tog som de voksne. Men endnu ikke har det indre filter til helt at gennemskue, hvad de udsættes for.

»På 'Go' morgen Danmark' laver vi det ene indslag efter det andet, hvor familiepsykologer, forskere og alle mulige fortæller os, at vi skal passe på i de her år. For kampen om vores alle sammens opmærksomhed er enorm stærk lige nu.«

»Og så sidder vi på forældremøder og diskuterer skærmregler og om aldersgrænsen skal være 11 eller 13 år, før de må spille. Bruger halvanden time på en eller anden detalje i det, og samtidig kan jeg fornemme, at der er et teknologitog, der brager afsted og allerede er 10.000 km foran. Det er tankevækkende. Og skræmmende,« siger Adam Duvå Hall.

Selv blev han meget bevidst om sin egen afhængighed, da han sammen med otte andre kendte rejste til Sydkorea for at medvirke i et tv-eksperiment, hvor de i 12 dage skulle leve sammen med og praktisere en hverdag i et buddhistisk tempel sammen med to Shaolin-mestre.

12 dage uden mobil. Uden støj.

Adam Duvå Hall under optagelserne til TV 2 programmet 'Shaolin'. Foto: André Blinkilde/TV 2 Vis mere Adam Duvå Hall under optagelserne til TV 2 programmet 'Shaolin'. Foto: André Blinkilde/TV 2

Og dét, som han selv tog med hjem, var at stoppe op og overveje, om han brugte tiden rigtigt. Også sammen med sine børn. Der allerede er velbevandrede ud i den digitale verden.

Så velbevandrede, at Adam Duvå Hall og hans kone Christine prøver at opstille regler for dem.

»Og de skrider hele tiden, og så haler vi ind igen. Det er svært at stoppe,« siger han om dét tog, som begge hans børn er steget på. Omend hver deres vogn.

Sønnen er til spil, datteren til det mere kreative.

»Hun sidder mere og lærer sange og kan godt lægge det fra sig. Men hun er også allerede faldet i pigefnidderen.«

»Og der kan vi godt se, at vi skal være efter hende, for at der ikke opstår subtil klikedannelse på telefonen med sms-grupper i forhold til at være populær. For mobning foregår ikke ved buksevand længere, men ved at ekskludere nogen, holde dem udenfor.«

»Det er rigtig giftigt, og det skal man lige holde øje med,« siger Adam Duvå Hall, og understreger, at for ham er det teknologiske tog ikke kun af det onde.

Adam Duvå Hall gør sig mange tanker om det teknologiske tog, der buldrer derudad. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Adam Duvå Hall gør sig mange tanker om det teknologiske tog, der buldrer derudad. Foto: Bax Lindhardt

Han erkender, at graden af manipulation er skræmmende, når for eksempel algoritmerne i spil aktivt stimulerer børns belønningscenter og gør dem afhængige af spillets fiktive valutaer.

»Så de fleste børn vil jo ikke have udbetalt en kontant 50er i lommepenge, men i den valuta, der findes i spillet. Og så kan man sidde der som en gammel nar og sige, gå nu ud og pift en cykel, leg med et tøndebånd eller kridt,« griner Adam Duvå Hall, som selv er vokset op i Christianshavns baggårde, og fortsætter:

»Men jeg kan da sagtens huske, da Christian fra min klasse i 1980erne som den eneste fik en Commodore 64 computer og en vhs-maskine, og ret hurtigt ville vi alle sammen hjem og lege hos ham.«

»Men solstrålehistorien er, at Christian i dag er chef for et af de helt store spilfirmaer. Så teknologien driver også verden fremad. Vi har en tendens til at jamre rigtig meget, men der er også gode ting i det.«

»Under corona nedlukningen begyndte min søn at spille 'Fortnite' i en gruppe, og kom i kontakt med en dreng, der boede i New York, som han gamede sammen med.«

»En dag kom jeg ned i kælderen, og så hørte jeg bare min dreng sidde og tale engelsk. 'Hvad?'. Det kunne han lige pludselig, havde lært det online. Så vi skal passe på med ikke at jamre det hele i knæ,« mener Adam Duvå Hall.

Som ikke tror på forbud og et striks regelsæt.

»Det synes jeg er spild af tid. For det må være op til den enkelte.«

