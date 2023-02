Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard var flyvende i Nordspanien.

Men den danske Tour de France-vinder var ikke den eneste, der let bevægede sig i de højere luftlag, for cykelløbet O Gran Camiño havde sprængt rammerne og indsat en drone til at følge rytterne.

Det gav nogle atypiske billeder, som betagede nogle af seerne – og gav andre opkastfornemmelser.

Du kan se billederne i toppen af artiklen.

Derudover var mange bekymrede for, at den filmende drone ville komme i vejen for Vingegaard, der virkelig havde fart på under den afsluttende enkeltstart.

På Twitter var mange forargede.

'Vilde optagelser, men helt vildt tæt på. Det er sjov og ballade, indtil noget går galt: En rytter kan blive i bedste fald blive hindret – og i værste fald komme til skade,' skriveren bruger og tilføjer, at 'det ender i et mareridt.'

'Jonas var mere i kontrol,' skriver en anden om dronen.

'Dronen var noget lort og så farlig ud,' skriver en tredje.

'Nogle af skuddene var farligt tæt på Vingegaard,' mener en fjerde.

'Meget godt fløjet. Troede de ramte telefonmasternes ledninger,' lyder en af de mere rosende kommentarer.

Vingegaard vandt alle løbets etaper – og blev dermed også samlet vinder i sin sæsondebut.