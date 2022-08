Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Jonas Vingegaard blev hyldet foran tusinder og atter tusinder af danskere på Rådhuspladsen i København, var det blandt andet med fire danske Tour-ryttere ved Vingegaards side ude på den berømte balkon.

Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen og etapevinder Mads Pedersen deltog alle i den historiske hyldest, men der var en dansk superstjerne, som de fleste danskere nok savnede på balkonen sammen med den danske Tour-vinder og de andre danske ryttere.

»Magnus, Magnus, Magnus!,« blev der skreget på de danske landeveje, da Magnus Cort kørte sig i den prikkede bjergtrøje og kunne køre i trøjen i de efterfølgende syv etaper.

Cort kronede et vildt Tour de France af med at vinde 10. etape i verdens største cykelløb, hvor han sejrede på majestætisk vis i en spurt blandt andre udbrydere. Nu forklarer Magnus Cort så, hvorfor han ikke var til stede til hyldesten i København, efter hans vilde præstationer i både Danmark og Frankrig.

Foto: Daniel Cole Vis mere Foto: Daniel Cole

»Det kunne bare ikke passe ind. Jeg måtte holde mig til min træning. Jeg havde haft en rolig uge inden og så ville det passe dårligt. Det ville være minimum to dage, at jeg skulle hive ud af kalenderen,« siger Magnus Cort til B.T.

Magnus Cort stillede ikke til start på 15. etape af Tour de France på grund af coronasmitte, men det havde ikke nogen direkte indvirkning på, at Cort ikke var til stede ved hyldesten i København.

»Jeg ville gerne have været med, men der er langt til Danmark (Magnus Cort er bosat i Andorra, red.). Jeg tror, at det mest var de danskere, der bor i Danmark, som var med til fejringen,« forklarer Cort.

Selvom danskerne ved den lejlighed ikke fik mulighed for at hylde Magnus Cort, så får de rig mulighed for det i løbet af den næste tid.

Foto: ALEX BROADWAY Vis mere Foto: ALEX BROADWAY

16. august stiller Magnus Cort nemlig til start ved Da PostNord Danmark Rundt med start på første etape i Lillerød på Sjælland og mål på femte etape i Vejle.

»Jeg tror, at der bliver gang i den. Der kommer til at været stort fokus på de danske ryttere og mig. Jeg regner ikke med, at der kommer en hyldest af mig. Der er dog selvfølgelig en præsentation på hver etape, hvor det nok skal gå vildt for sig,« siger Magnus Cort og slår fast, at han kommer til Danmark Rundt for at køre klassement.

Men det er ikke den eneste gang, at bornholmeren slår et smut forbi Danmark. Han vil nemlig være at finde på sin fødeø efter sæsonen.

Det gør han for at cykle en tur med ryttere i den lokale klub, Bornholms Cycle Club, men også for at donere fire cykler til den lokale klub.

Magnus Cort har selv cyklet i den lokale klub, og nu har han valgt at donere fire nye racercykler af mærket Cannondale, som han selv kører på for holdet EF Education Easypost, til klubben.