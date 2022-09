Lyt til artiklen

Tour de France-helten Jonas Vingegaard har siden triumfen i Paris fået tiltrængt ro og hvile på sofaen hjemme i Glyngøre.

Men nu begynder programmet og arbejdet frem mod nye sejre i efteråret at tage form.

Jumbo-Vismas danske Tour-sejrherre har længe haft sigtekornet rettet mod det italienske monument Lombardiet Rundt, der køres 8. oktober.

Hidtil har det været uvist, præcis hvor formen frem mod klassikeren skal finpudses.

Nu tyder meget på, at turen går forbi Zadar, Rijeka og Zagreb: Jonas Vingegaard er skrevet på startlisten til det kroatiske etapeløb Cro Race, som begynder 27. september.

»Der er en særdeles god chance for, at han kommer til at deltage i løbet,« siger Jumbo-Vismas pressechef Ard Bierens og fortsætter:

»Det bliver for at bygge formen op frem imod Lombardiet Rundt.«

Hollænderen understreger, at deltagelsen fortsat ikke er endelig bekræftet.

Hvis 25-årige Vingegaard som ventet stiller op, venter seks etaper i selskab med stjerner som Mikel Landa (Bahrain) og Tour-vinderne Geraint Thomas (Ineos) og Egan Bernal (Ineos).

Løbet slutter i Zagreb en lille uge før efterårets store mål i Italien, og danskeren har faktisk længe haft en ambition om at stille til start.

»Det har været planen i lang tid – også før Tour de France. Jeg forventer, at hans deltagelse snart bliver bekræftet. Det er meget sandsynligt, at vi kommer til at vælge et etapeløb frem for endagsløb,« siger Ard Bierens.

Jonas Vingegaards lejr har tidligere gjort det klart, at danskeren ikke stiller op ved VM, som bliver kørt søndag 25. september.

Danskerens eneste bekræftede løb – ud over Lombardiet Rundt – er opvisningsløbet Tour de France Prudential Singapore Criterium i slutningen af oktober.

Siden Tour de France-sejren har Jonas Vingegaard ikke haft løbsdage.