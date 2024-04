Mathieu Van der Poel er blevet udsat for lidt af hvert under sit triumftog på de belgiske og franske brosten i de seneste uger.

Flandern Rundt- og Paris-Roubaix-vinderen har stået model til øl- og urinkast, spytklatter og et mindre klamt, men mere farligt kasketkast – affyret direkte mod hans hjul fra kort afstand.

Nu er den flamske kvinde bag kastet identificeret. Ifølge Het Nieuwsblad skete det 'ikke med vilje', og kvinden er klar til at tage tage imod en eventuel straf:

»Hvis der kommer klager, så tager jeg ansvaret,« siger hun til det belgiske medie.

Her kastet kvinden kasketten. Episoden skete med 42 kilometer til mål.

Det sker sandsynligvis. I hvert fald har sammenslutning af professionelle franske cykelryttere, UNCP, varslet en politisag mod kvinden, der angiveligt havde haft en lang og våd søndag i vejkanten og i VIP-teltene langs ruten.

Hun har engageret en advokat og forklarer videre, at sagen og kommunikationen fra nu af kommer til at køre bag lukkede døre og ikke i medierne.

Det er langtfra første gang, at Mathieu Van der Poel har problemer med uvorne tilskuere.

I 2023's sidste dage blev frustrationerne over buhråb fra tilskuerne så slemme for verdensstjernen, at han spyttede på dem under et crossløb i hollandske Hulst.