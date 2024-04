Jonas Vingegaard har nu gennemgået en operation på hospitalet i Vitoria-Gasteiz efter sit voldsomme styrt i Baskerlandet Rundt.

Det meddeler Sander Kleikers, Visma – Lease a Bikes pressechef, til B.T.

»Jonas har været igennem en succesfuld operation i kravebenet. Han skal bruge de næste par uger på at komme sig.«

»Vi har stadig ikke et præcist overblik over, hvor lang tid det her kommer til at tage,« fortsætter talsmanden.

Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard har været omgivet af sin familie på hospitalet i Baskerlandet, hvor også Visma – Lease a Bikes holdlæge har været til stede.

Det er normalt at behandle kraveben konservativt, men hos cykelryttere ses det ofte, at en metalplade opereres ind for at fremskynde processen og sikre, at man hurtigt kan genoptage træningen.

Torsdag aften – på dagen for styrtet – kom det frem, at Jonas Vingegaard havde brækket kravebenet og brækket adskillige ribben.

Fredag oplyste Visma yderligere, at også lungen var punkteret.

Jonas Vingegaard sender via sit hold også en hilsen til alle dem, der har sendt ham god bedring-hilsner efter styrtet.

»Han har det godt og udtrykker sin store taknemmelighed til alle – for alle de venlige hilsner han har fået i de seneste dage.«

Det store spørgsmål er nu, om Jonas Vingegaard når at blive klar til at forsvare sin dobbelte Tour de France-sejr.

I et interview med HLN fortalte Visma-Lease a Bikes' sportschef Merijn Zeeman søndag, at Vingegaards vigtige højdetræningslejr frem mod Tour de France 'helt sikkert' bliver aflyst:

»Jonas vil helt sikkert gå glip af højdetræningslejren på Sierra Nevada fra den 6. maj. Hvis han tager til Touren, bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde.«

Tour de France begynder om 80 dage i Firenze.