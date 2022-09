Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var næppe nogen, som havde forestillet sig at den norske Jumbo-Visma-rytter Tobias Foss skulle køre sig til guld ved søndagens enkeltstart ved VM i Australien.

Men så skete sensationen.

Tobias Foss' far, Alf Magne Foss, er normalt ikke den seriøse gambler. Men ved søndagens enkeltstart havde han alligevel taget en chance og oddset 50 norske kroner på sin søns sejr.

Den overraskende sejr til sønnike er derfor ikke det eneste, som Alf Magne Foss kan glæde sig over. Han er nemlig ved sit sats blevet 5.000 norske kroner rigere. Det skriver han på Twitter, som du kan se i tweetet herunder.

Er ikke noen gambler, men satte 50 kroner på sønnen. Fikk 5000 tilbake — Alf Magne Foss (@amfoss) September 18, 2022

Tobias Foss kørte sig til et både historisk og sensationelt norsk VM-guld, da han slog både schweiziske Stefan Küng med 2,95 sekunder og vinderen af dette års Vuelta a España, Remco Evenepoel med hele ni sekunder.

»Det er fuldstændig uvirkeligt. Jeg fik undervejs signaler om, at mine ben var fine, men det er mere, end jeg nogensinde kunne have drømt om. Jeg vil forsøge at nyde øjeblikket, men først skal det gå op for mig,« lød det fra den glade guldvinder i et interview til norske NRK.

Søndagens enkeltstart blev på ingen måde en dansk fornøjelse.

Magnus Cort sluttede på en 21.-plads, mens Mikkel Bjerg blev bedste dansker med en 14.-plads.